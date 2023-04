Tennis-Finale in Stuttgart:Weltklasse mit blauer Antriebswelle

Von Barbara Klimke

Es ist eine alte List, mit der die Veranstalter des schwäbischen Tennis-Grand-Prix spielen, und auch in der 45. Auflage funktionierte das Manöver wieder prächtig. Den Hauptpreis, den es zu ergattern gibt, haben die Akteurinnen auf dem Sandplatz entweder im Rücken - oder direkt vor sich in der Sichtachse bei Aufschlag und Return. Zwei vergebliche Versuche hatte Aryna Sabalenka 2021 und 2022 schon unternommen, sich diese Trophäe zu erobern. Entsprechend groß war die Begehrlichkeit vor ihrem dritten Anlauf am Sonntag im Finale gegen Iga Swiatek: Sie werde sich mit sich geballter Kraft in alles werfen, "um der Realisierung des Traums näherzukommen", sagte Sabalenka, "und um dieses Auto zu gewinnen."

Viel stand auf dem Spiel in diesem Duell zwischen Iga Swiatek aus Polen und Aryna Salabenka aus Belarus, der Nummer eins und Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste: Rivalität, Dominanz, Vormachtstellung, dazu ein hübsches Sümmchen von 104 478 Euro als Titelprämie. Aber letztlich, und daran hat sich seit der Premiere dieses Turnier 1978, damals in Filderstadt, nichts geändert, geht es immer nur um eines: Wer am Schlusstag im Porsche von der Anlage braust. Auch Angelique Kerber hat sich seinerzeit dieser ideellen Antriebswelle der Zuffenhausener Autobauer, die in Stuttgart Veranstalter sind, nicht entziehen können. Als sie im Finale 2015 im dritten Satz zurücklag, hob sie den Blick: "Dann sah ich das Auto und hab mir gesagt: Los, mach' weiter. Du siehst doch, worum es geht."

Die Kollegin Sabalenka, 24, Siegerin der Australian Open im Januar, hat vielleicht zu viel gewollt am Sonntag. Natürlich, räumte sie vorher ein, könne sie sich die Anschaffung eines schnittigen blauen Flitzers auch aus eigenen Mitteln leisten: "Aber gewinnen ist cooler als kaufen." Ein Krönchen, das man aufs Haupt gesetzt bekommt, ist auch von anderem Wert als ein Kaufhaus-Diadem. Sabalenka jedenfalls, die die Woche über mit druckvollem, schnellem Angriffsspiel brilliert hatte, geriet schon im zweiten Spiel des ersten Satzes in die Bredouille. Eine frühe Breakchance wehrte sie mit einem ihrer gefürchteten Rückhand-Longlineschläge ab, die im Laufe des Nachmittags viel zu selten die Linie streiften.

Titelverteidigerin Iga Swiatek, 21 Jahre alt, die seit nunmehr 55 Wochen an der Spitze des Rankings thront, besitzt die Fähigkeiten, dem Powertennis fast jeder Gegnerin die Wucht zu nehmen. Swiatek servierte clever von Beginn an auf den Körper ihrer Kontrahentin, sie brachte fast jeden ihrer ersten Aufschläge ins Ziel, und sie zwang Sabalenka vor 4500 Zuschauern zu Fehlern, was die Ungeduld der temperamentvollen Rivalin steigerte. Beim Stand von 3:4 und 30:30 und eigenem Aufschlag donnerte Sabalenka ohne große Not einen Überkopfball ins Netz. Es war der Moment, in dem das Spiel kippte: Drei Breakbälle brauchte Swiatek nun, ehe sie 5:3 in Führung gehen konnte. Kurz darauf war der erste Satz gewonnen.

Im zweiten Durchgang rächte sich Sabalenkas Schwäche beim Aufschlag an diesem Tag. Sie hat in dieser Saison bisher 165 Asse geschlagen. Kracht der Ball beim ersten Versuch ins Feld, gelingen ihr normalerweise drei von vier Punkten. Am Sonntag jedoch sank die Quote. Nach einem Doppelfehler lag sie auch im zweiten Satz schnell 0:1 zurück, und diesen Vorsprung gab Iga Swiatek nicht mehr aus der Hand. Mit 6:3, 6:4 verteidigte die Seriensiegerin aus Warschau nach knapp zwei Stunden Spielzeit ihren Titel. Im Duell der beiden besten Tennisprofis der Welt führt sie nun nach Matches 5:2.

"Die Arbeit in den letzten Wochen hat sich gelohnt", sagte sie lächelnd, als sie unter dem Applaus der Zuschauer den Schlüssel für den blauen Elektrosportwagen entgegennehmen durfte. Swiatek war recht frühzeitig vor dem Tennis-Grand-Prix angereist, um auf dem roten Sandplatz zu trainieren und sich so für die Frühjahrssaison vorzubereiten. Zu den Annehmlichkeiten des Stuttgarter Turniers gehört der Umstand, dass den Spielerinnen derselbe Bodenbelag zur Verfügung steht wie im Mai beim Pariser Grand-Slam-Wettbewerb, den French Open. Weil sie an einer Rippenverletzung litt, hatte Swiatek zuvor fast einen Monat lang keinen Wettkampf bestritten und auch die Miami Open im März ausgelassen. Und vor allem aber, so erzählte sie in Stuttgart, habe sie drei Wochen lang keine Aufschläge trainiert - "die einzige Bewegung, die mir untersagt worden war". Auch deshalb war ihre Stabilität bei der Spieleröffnung beachtlich; mittlerweile, so erklärte sie, sei die Rippe kuriert.

Mehr Sorgen bereitete ihr am Samstag im Halbfinale erkennbar die Blessur, die sich in diesem Match ihre Gegnerin Ons Jabeur zuzog. Die Tunesierin, Vierte der Weltrangliste, gerade erst von einer Knieoperation genesen, musste die Partie beim Stand von 0:3 abbrechen. Sie hatte sich schon bei einem der ersten Ballwechsel an der Wade verletzt, versuchte noch humpelnd mitzuhalten und gab dann auf. Swiatek kniete vor Jabeurs Stuhl und sprach ihr Mut zu: "Wir werden uns im Finale von Paris sehen", versprach sie ihr.

Zunächst macht sie sich nun auf den Weg nach Madrid, zum nächsten Sandplatzturnier. Und Aryna Sabalenka? "Ich werde wiederkommen nach Stuttgart, bis ich dieses Auto habe", sagte sie, als Swiatek eine Ehrenrunde im Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo drehte. Und wenn es zwanzig Jahre dauere.