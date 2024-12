Von Sven Haist, London

Luke Humphries hatte offensichtlich schon geahnt, was ihn im WM-Duell gegen Peter Wright erwarten würde. Er versuchte auch noch, etwas dagegen zu unternehmen, allerdings vergeblich. Nach dem Walk-on auf das Podium im Alexandra Palace klatschte er den Darts-Anhängern für seine Verhältnisse ungewöhnlich lange Beifall. Sonst ist der Titelverteidiger stets ganz auf sein Spiel fokussiert, aber diesmal dirigierte er das Publikum zu seiner Einlaufmusik „Cake by the Ocean“ von der US-Popgruppe DNCE. Mit dieser Geste versuchte der Engländer, möglichst viele Fans noch irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Denn es schien trotz seines Heimspiels in London klar zu sein, dass nahezu alle im Ally Pally zum Schotten Wright halten würden. Und so kam es auch.