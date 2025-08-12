Zum Hauptinhalt springen

ChinaOrientierungsläufer stirbt bei World Games

Der Italiener Mattia Debertolis ist bei den World Games in China gestorben.
Der Italiener Mattia Debertolis ist bei den World Games in China gestorben. (Foto: Aron Broman/Bildbyran/Imago)

Bei den World Games im chinesischen Chengdu ereignet sich ein tragischer Todesfall: Bei großer Hitze bricht ein Athlet aus Italien zusammen und stirbt im Krankenhaus.

Der italienische Orientierungsläufer Mattia Debertolis ist bei den World Games im chinesischen Chengdu gestorben. Der 29-Jährige wurde während eines Rennens am vergangenen Freitag zunächst bewusstlos aufgefunden. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung in einer Klinik verstarb er vier Tage später, wie die Organisatoren in einer Erklärung mitteilten. Über die Umstände des Todes wurde nichts weiter kommuniziert.

Die Organisatoren seien „von dieser Tragödie betroffen und sprechen der Familie und den Freunden des Athleten sowie der gesamten Orientierungslauf-Community ihr tief empfundenes Beileid aus“, hieß es in der Mitteilung weiter. Beim Orientierungslauf steuern Athleten mithilfe von Kompass und Karte Kontrollpunkte an.

Italienischen Medienberichten zufolge fand das Rennen am Freitag unter extrem schwierigen Bedingungen statt, bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von bis zu 42 Grad. Debertolis, der aus Primör in der norditalienischen Provinz Trentino stammte und an der schwedischen Technischen Universität in Stockholm promovierte, nahm an dem Rennen teil, als sein GPS, ein Gerät, mit dem alle Athleten ausgestattet sind, die Übertragung einstellte und signalisierte, dass er zum Stillstand gekommen war. Medienberichten zufolge wurden sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet, nachdem er geortet wurde.

Die World Games sind das wichtigste und größte Multisportevent für Disziplinen außerhalb des olympischen Programms. Bei der zwölften Auflage in China treten bis zum 17. August etwa 5000 Sportlerinnen und Sportler in 34 Sportarten an.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Para- und Inklusionssport
:Trainer im Behindertensport: „Es will keiner mehr machen“

Überall in Deutschland fehlen Übungsleiter, besonders betroffen ist der Sport für Menschen mit Behinderung. Dabei ist der Bedarf hoch wie nie.

Von Jakob Lüers

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite