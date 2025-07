Am Dienstagmorgen traf sich die Schwimmfamilie dieses Planeten in der schön heruntergekühlten Halle 403 im vierten Stock von Singapurs Kongresszentrum. Als Hors d’œuvre gab es geröstetes Gemüse an Couscous, Rührei mit Hühnchen, sonnengetrocknete Tomaten sowie Parmesan und Mangokuchen mit Chiasamen. Nicht weit weg rauscht ein 40 Meter hoher, künstlicher Wasserfall in die Tiefe. Abgesandte aus mehr als 200 Nationen versammelten sich zum Generalkongress von World Aquatics, dem Welt-Schwimmverband. Sein Motto, wie jenes der Weltmeisterschaften in Singapur ein paar Kilometer östlich: „Water shapes us“ – das Wasser bringt uns in Form.

„Wir sind alle eine große Familie“, betonte der von Korruption umwehte World-Aquatics-Präsident Husain Al Musallam. Der Kuwaiter schloss die ebenfalls anwesenden IOC-Granden gleich mit ein: die neue Präsidentin Kirsty Coventry, frühere Profi-Schwimmerin („Legende unseres Sports und Teil unserer Familie“), sowie ihren Vorgänger Thomas Bach („ein toller Freund, du hast das IOC mit Weisheit und Integrität geführt“). Die Familie feierte sich am Dienstag selbst, während sie um die drängendsten Fragen eher einen Bogen machte.

Zum Positiven, auf den ersten Blick jedenfalls: World Aquatics führt in diesem Herbst als Pilotprojekt einen Fonds ein, mit dessen Hilfe Spitzenschwimmer nach ihrem Rücktritt eine Vergütung bekommen. Eine Art Rente, bis sie ins normale Berufsleben einsteigen. Der Weltverband sei der erste im internationalen Sport, der einen solchen Weg beschreite, so das Eigenlob. Zehn Millionen US-Dollar Startkapital investiert World Aquatics dafür, in den kommenden Jahren wolle man weitere Millionen einzahlen.

Die Bedingung allerdings: Die Athleten müssen über vier Jahre hinweg an 75 Prozent aller Wettkämpfe auf Weltcup- und Weltmeisterschaften-Ebene teilnehmen, um sich für das Programm zu „qualifizieren“. Je mehr Preisgeld sie gewinnen, desto größer die Rente. Abseits der Weltspitze dürfte die Kompensation also eher nicht so üppig ausfallen. Der offensichtliche Zweck: eine Belohnung der Besten, die endlich wieder vermehrt bei den nicht gar so beliebten Weltcups antreten sollen – damit diese besser vermarktbar sind.

World Aquatics treibt mit seiner Integritäts-Einheit auch seine Kinderschutzmaßnahmen voran. Der Verband schützt Whistleblower, schult Personal und informiert über die Einzelverbände hinaus über Taten, falls etwa Trainer sich etwas zuschulden haben kommen lassen und deshalb heimlich von einem Land zum anderen wechseln wollen. Nur: Bei 17 untersuchten Beschwerdefällen seit 2023 wurden exakt zwei Coaches, ein Verwaltungsangestellter und ein Athlet suspendiert – weltweit.

Das Thema neutrale Athleten aus Russland und Belarus fand gar nicht statt

Andererseits darf die zwölfjährige chinesische Schwimmerin Yu Zidi an der WM in Singapur per Ausnahmegenehmigung teilnehmen. Einfach deshalb, weil sie die Normzeit unterboten hat. Ethisch-moralische Bedenken scheint der Kinder-schützende Weltverband in ihrem Fall nicht wirklich zu haben. Der asiatische Markt, für den das neue Großtalent steht, ist viel zu groß und verlockend.

Wirklich stringent wirkt all das nicht. Auch nicht jenes „umfassende und strenge Anti-Doping-Testprogramm“, mit dem sich World Aquatics jedes Jahr aufs Neue brüstet. 4018 Tests haben demnach die Athleten, die an dieser WM teilnehmen, insgesamt absolviert, jene aus China tendenziell am meisten. Im Jahr 2025 wurde aber nur eine einzige Athletin, eine Russin, wegen Dopings gesperrt. Weil es so viele und inzwischen so tolle Tests gibt, dass einfach niemand mehr betrügt? Oder vielleicht doch eher, weil die Profis immer neue Schlupflöcher finden?

Und schließlich: Das Thema „Neutrale Athleten aus Russland und Belarus“ fand gar nicht statt bei der großen Familienfeier. Sie dürfen sich bei dieser WM einfach wieder zeigen auf der Weltbühne, außer im Wasserball. Re-Integration ist das Stichwort. Die Athleten aus der Ukraine erzählen derweil nebendran fassungslos von den Bomben, die der Aggressor Russland immer weiter auf ihr Land wirft. Gehört werden sie aber nicht wirklich. Der Familienfriede steht auch hier über allem.