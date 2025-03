Mit drei famosen Toren beim Sieg der deutschen U21 gegen Spanien belegt Stuttgarts aufstrebender Stürmer Nick Woltemade, dass er über einen seltenen Cocktail an Tugenden verfügt – und längst zu Höherem berufen ist.

Von Javier Cáceres, Berlin

Der SV Werder hat eine besondere Beziehung zu Brasilianern, und das nicht nur wegen Spielern wie Aílton, Júlio César, dem „Chaos Alberto“ genannten Carlos Alberto oder dem soeben in Bremen per Abschiedsspiel geehrten Diego. Der Fußball-Bundesligist hatte sogar einmal einen Brasilianer ehrenhalber: den „Ostfriesen-Alemão“ Dieter Eilts. Dort, wo die Weser einen großen Bogen macht, wissen sie nun allerdings auch, dass sie in der Gegenwart einen „Hanseaten-Sócrates“ hätten haben können: Nick Woltemade, 23, gebürtiger Bremer, war Werderaner von 2010 bis 2024 – ist danach jedoch ablösefrei nach Stuttgart gewechselt.