Früher waren 100-Millionen-Euro-Transfers Schönlingen wie Cristiano Ronaldo, Luis Figo oder Gareth Bale vorbehalten. Heutzutage können Galácticos auch das Gesicht des norddeutschen Charakterdarstellers Nick Woltemade haben. Abgesehen davon, dass er nicht der David-Beckham-Norm entspricht, ist er aber auch unter gewöhnlichen Fußballern eine unkonventionelle Erscheinung. Ein ängstlicher Klubmanager würde vielleicht lieber nicht zig Millionen in diese staksigen Beine und den erst unter der Zimmerdecke endenden Körper investieren. Der FC Newcastle riskiert es. Er kann sich die Wette leisten, und so schlecht stehen die Aussichten auf Erfolg nicht.
MeinungWoltemade geht nach Newcastle:Arme, reiche Bundesliga?
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Die Stars wandern ab auf die Insel, der deutsche Fußball wird zum Zulieferbetrieb. Der verlustreiche Sommer könnte den geplünderten, aber liquiden Klubs auch Chancen eröffnen.
