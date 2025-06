Bei der Klub-WM berichtet der Münchner Sportvorstand von der Geheimoperation, Nick Woltemade vom VfB Stuttgart abzuwerben. Es wird deutlich, wie nah ihm die Kritik an seiner Transferpolitik geht.

Von Philipp Schneider, Miami

Auf dem Weg aus dem Stadion hinaus in die Freiheit von Miami wartete noch ein zäher Reporter aus Südamerika. An dem musste Max Eberl nun auch noch vorbei. Der Reporter hielt dem Sportvorstand des FC Bayern sein Mikrofon sozusagen als Bremsklotz in den Laufweg und rief: „Un Saludo para Peru!“ Ein Gruß in des Reporters Heimat war erwünscht. Saludo, sagte Eberl. Der Reporter ließ nicht locker. „Claudio Pizarro!“, rief er dann. Ja, ja, sicherlich, Pizarro. „A friend“, brummte Eberl zurück. Was sollte er auch anderes sagen? Und er hatte schon vorher so viel erzählen müssen.