Ein "Videobeweis" der besonderen Art hat Jörg Schmadtke in Wallung gebracht: "Was passiert ist, ärgert mich extrem. Die Jungs sollten anfangen, den Kopf einzuschalten", schimpfte der scheidende Sport-Geschäftsführer des VfL Wolfsburg am Sonntag im Kicker. Nach einem Maskenvorfall im Schnellzug tags zuvor bei der Reise zum Spiel in Leverkusen (2:2) droht Schmadtke seinen VfL-Profis mit Komfort-Entzug: "Wenn das noch einmal passiert, werden wir nur noch mit dem Bus durch die Gegend fahren."

Mehrere Wolfsburger Spieler hatten auf dem Weg nach Leverkusen in der ersten Klasse im ICE keine Schutzmaske getragen - mitten in der sich ausbreitenden Corona-Herbstwelle. Ein entsprechendes Video veröffentlichte der WDR. Das Tragen einer Maske ist in Deutschland im öffentlichen Fernverkehr weiterhin vorgeschrieben. Hinzu kam, dass sich einige VfL-Spieler despektierlich gegenüber dem Bahnpersonal verhalten haben sollen, welches auf die Pflicht zum Tragen hingewiesen hatte.

Schmadtke, der Ende Januar in Wolfsburg aufhört, rügte zudem, dass vom Betreuerteam niemand korrigierend eingegriffen hatte: "Da waren genug Leute, die es hätten regeln können", so Schmadtke, der selbst nicht im ICE saß. Der Klub tadelte das "unprofessionelle und unangebrachte Verhalten" seiner Spieler und bat "ganz besonders auch beim Personal der Deutschen Bahn für das respektlose Auftreten insgesamt" um Entschuldigung. Der Verein kündigte eine Aufarbeitung an. Trainer Niko Kovac habe bereits kurz nach der Ankunft vor der versammelten Mannschaft das Fehlverhalten "klar und deutlich" thematisiert.