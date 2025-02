Von Javier Cáceres, Leipzig

Wolfsburg ist nicht Bochum, und dessen VfL wiederum ein ganz anderer als die gleichnamige, am Mittellandkanal beheimatete VW-Filiale. Doch als sich Kilian Fischer, 24, Mittwochnacht zur entscheidenden Szene des Pokalspiels äußerte, das sein VfL, also der Wolfsburger, gerade bei RB Leipzig mit 0:1 verloren hatte, konnte man sich den Vortrag auch als dahingenuschtelten Sprechgesang vorstellen, aus dem Munde des Bochumer Barden Herbert Grönemeyer: „Kurze Distanz./Ich seh’ erst den Ball nicht./Sesko dreht sich auf./Ich hab’ den Aaaarm/’n bisschen/abgespreizt./Versuch’ ihn dann/zum Körper zurückzuführ’n./Als er dann quasi/schon hinter mir ist/trifft mich/ der Ball an der Hand.“ Und wer das mit traurigen Akkorden aus dem E-Piano untermalen wollte: nur zu! Denn was da folgte, glich aus Wolfsburger Sicht der puren Tragik: ein Elfmeterpfiff durch Tobias Reichel, 39, von gnadenloser Natur.