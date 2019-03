1. März 2019, 12:14 Uhr VfL Wolfsburg Schmadtke über Labbadia: "Chemie stimmt nicht"

Beim VfL Wolfsburg deutet sich trotz Platz fünf in der Liga ein Trainerwechsel an. Die Uefa verhängt eine Zwei-Spiele-Sperre gegen Real-Kapitän Sergio Ramos.

Meldungen im Überblick

Bundesliga, VfL Wolfsburg: Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat die Spekulationen über eine Trennung von Trainer Bruno Labbadia zum Saisonende verbal befeuert. "Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht. Das hat sich einfach nicht entwickelt", sagte der 54-Jährige der Bild-Zeitung. Der 53 Jahre alte Coach hatte die Niedersachsen in der vergangenen Saison via Relegation zum Klassenerhalt geführt. Aktuell nehmen die Norddeutschen den fünften Tabellenplatz ein, der Vertrag von Labbadia läuft zum 30. Juni aus.

Nach eigener Aussage belastet den einstigen Bundesliga-Torjäger die Ungewissheit über seine sportliche Zukunft nicht. "Für mich ist das Allerwichtigste, dass wir nicht irgendwas kaputt machen oder kaputt machen lassen, was schade wäre", sagte Labbadia: "Das ist bis jetzt eine Erfolgsstory, die wir hingelegt haben. Nur das zählt." Labbadia sprach von einer Win-Win-Situation für beide Parteien. "Wir als Trainerteam haben mit der Mannschaft den Verein dazu gebracht, dass er anders dasteht als in den letzten Jahren", sagte Labbadia: "Nicht nur auf dem Platz sondern insgesamt."

Champions League: Real Madrids Kapitän Sergio Ramos ist von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) mit einer Sperre von zwei Europapokalspielen bestraft worden. Dem Innenverteidiger wurde seine Ehrlichkeit zum Verhängnis: Nach dem Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Ajax Amsterdam (2:1) hatte Ramos zugegeben, eine Gelbe Karte provoziert zu haben. Später ruderte er zwar bei Twitter zurück - es war jedoch zu spät. Durch die Verwarnung wäre Ramos nur im Rückspiel gegen Ajax gesperrt gewesen, so muss er auch in einem möglichen Viertelfinal-Hinspiel aussetzen. Das Rückspiel gegen Amsterdam findet am kommenden Dienstag statt.

Nationalelf, ter Stegen: Marc-Andre ter Stegen hat die Machtdemonstration abgehakt. Den "großen Abend" im Estadio Santiago Bernabeu, die Demütigung des ewigen Rivalen Real Madrid im Pokal. Drei Tage nach dem 3:0-Erfolg muss der deutsche Nationaltorhüter wieder für den FC Barcelona glänzen, im nächsten Clasico, diesmal in der Liga. Es geht um eine mögliche Vorentscheidung im Titelkampf. Und für ter Stegen auch ein Stück weit um die Rolle in der Nationalmannschaft.

Denn der 26-Jährige will Manuel Neuer angreifen und der deutschen Nummer eins den Posten in der Fußball-Nationalmannschaft streitig machen. Er habe "absoluten Respekt davor, was Manu für Deutschland bislang getan hat, er hat tolle Turniere gespielt. Aber ich möchte, da mache ich auch kein Geheimnis daraus, den Umbruch auch auf der Torwartposition vollziehen. Ich möchte Druck machen", sagte ter Stegen bei DAZN vor dem Duell mit den Königlichen am Samstag (20.45 Uhr/DAZN). Ter Stegen ist bei den Katalanen längst anerkannter Leistungsträger, er kann auf eine ganze Reihe von Glanzauftritten in Liga, Pokal und Champions League verweisen.

Baseball: Baseball-Spieler Bryce Harper wird laut US-Medienberichten den höchstdotierten Vertrag im nordamerikanischen Profisport unterschreiben. Wie das Internetportal mlb.com am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, einigte sich der 26-Jährige mit den Philadelphia Phillies aus der Major League Baseball auf einen mit 330 Millionen Dollar dotierten Dreizehnjahresvertrag. Noch nie zuvor soll ein Sportler in Nordamerikas Profiligen einen profitableren Kontrakt unterzeichnet haben. Eine offizielle Bestätigung des Teams sowie ein medizinischer Check stehen noch aus. Harper, der 2015 zum wertvollsten Spieler (MVP) der National League gekürt wurde, spielte von 2012 bis 2018 für die Washington Nationals. In sieben Spielzeiten für das Team erzielte Harper 184 Homeruns.