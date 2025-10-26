Sebastian Schindzielorz sah aus, als wäre er am liebsten einfach ins Fluchtfahrzeug gestiegen und davongebraust. Der Sportdirektor des VfL Wolfsburg stapfte in eine Richtung, kehrte um, ging ein paar Schritte in die andere Richtung, kehrte erneut um, schüttelte den Kopf und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Seine nervösen Wendemanöver vollzog Schindzielorz direkt neben dem Wolfsburger Mannschaftsbus, der abfahrbereit in den Katakomben des Hamburger Volksparkstadions wartete. Einsteigen durfte er aber vorerst nicht. Zuvor musste Schindzielorz noch rüber in die Interviewzone und seine Sicht auf diesen offenkundig sehr aufreibenden Nachmittag darlegen. Ein Tagesordnungspunkt, den er letztlich souverän bewältigen konnte.

„Wir wissen, dass wir besser spielen können, aber das war heute nicht die Aufgabe“, erläuterte Schindzielorz mit einer Mischung aus Erleichterung und Ungläubigkeit im Gesicht: „Die Aufgabe war, eine Reaktion zu zeigen.“

HSV-Boss Stefan Kuntz im Gespräch : „Jedes Zweitligajahr tut im Nachhinein weh, finanziell und sportlich“ Sportvorstand Stefan Kuntz erklärt, wie der Hamburger SV nach dem Aufstieg seine Traditionsklub-Wucht mit Demut mischt, warum beim Großumbau des Kaders verdiente Spieler gehen mussten – und wie es ihm gelang, Toptalente aus England zu holen. SZ Plus Interview von Thomas Hürner ...

Der VfL Wolfsburg sieht sich dem permanenten Vorwurf ausgesetzt, bei den Menschen nicht die ganz großen Gefühle zu wecken, deutlich weniger jedenfalls als die meisten anderen Profiklubs. Schindzielorz wirkte am Samstag wie der leibhaftige Gegenbeweis. Von Paul Simonis, dem zuletzt heftig in der Kritik stehenden Wolfsburger Trainer, ließ sich selbiges behaupten. Kein Wunder. Der Werkself gelang es zwar, 1:0 beim Hamburger SV zu gewinnen, allerdings handelte es sich um jene Art von Fußballspiel, für die der Begriff „Zittersieg“ erfunden wurde. „Ich weiß, dass die Statistiken für den HSV viel besser waren“, sagte Simonis und verbreitete damit nachweislich keine Unwahrheiten: Bei den Torschüssen lagen die Hamburger am Ende 27:6 vorn, laut der im xG-Wert (Expected goals) zusammengefassten Torwahrscheinlichkeit hätten dabei circa drei Tore für die Heimelf und kein Tor für den VfL fallen können. Doch irgendetwas versperrte stets den Weg, ein Fuß, der Pfosten, die Torlatte, die Hände des an diesem Nachmittag tapferen Wolfsburger Keepers Kamil Grabara – und wenn sonst nichts mehr half, wirkte eben der HSV noch mal selbst entscheidend mit.

Wie etwa in der 15. Minute, als sich die Abwehrmänner Miro Muheim und Luka Vuskovic vor dem Treffer von Adam Daghim zu leicht überspielen (Muheim) und auswackeln (Vuskovic) ließen. Oder in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als eine Beratungsrunde zwischen drei Hamburger Spielern zum Ergebnis kam, dass Ransford Königsdörffer den soeben gepfiffenen Foulelfmeter schießen sollte. Dessen lascher Schuss wirkte wiederum wie eine schaustückhafte Erklärung dafür, warum der Angreifer in dieser Saison noch ohne Treffer ist. „Wir sind an mir gescheitert“, sagte Königsdörffer, ein doch sehr harsches Selbsturteil. Andererseits machte der Satz auch leicht begreiflich, was sich im Volkspark zuvor so zugetragen hatte: So ein Fußballspiel, da waren sich hinterher alle einig, gewinnt Wolfsburg höchstens in einem von zehn Fällen. Dass dieses eine Mal auf den Samstag fiel, war aus Sicht der Wolfsburger Verantwortlichen zwar überaus erbaulich. Einerseits.

„Um ehrlich zu sein, waren wir nicht besonders gut“, sagte Wolfsburgs Torwart Grabara. Mehr noch: „Wir waren schlecht.“

Andererseits hinterließen Sportdirektor Schindzielorz, Trainer Simonis und die Wolfsburger Spieler einen derart ramponierten Eindruck, dass die Frage bleibt, wie das in der Autostadt eigentlich weitergehen soll: Nach zuvor vier Niederlagen in Serie nimmt man jeden Sieg, auch so einen denkbar glücklichen Zittersieg. Ob so eine Darbietung dabei hilft, die Wolfsburger Schaffenskrise zu überwinden, oder ob sie auf Sicht nicht eher zur Verstetigung selbiger beiträgt – da schienen sich die Beteiligten hinterher nicht ganz sicher zu sein. „Das Thema Glück begleitet jede Mannschaft“, sagte Schindzielorz, was so viel heißen sollte wie: Auch andere Klubs holen Punkte, die der Spielverlauf nicht zwangsläufig hergegeben hat. Dass der Sportdirektor aber ausgiebig „maximale Energie“ und „maximalen Willen“ im Wolfsburger Team lobte, klang im direkten Gegenschnitt zur Einordnung des Torwarts Grabara beinahe wie vereinspolitische Schönfärberei. „Lasst uns die Realität nicht verdrehen“, forderte Grabara nach seinem beschäftigungsreichen Samstagnachmittag: „Um ehrlich zu sein, waren wir nicht besonders gut.“ Mehr noch: „Wir waren schlecht.“

Es war jedenfalls schon arg bedenklich, dass Simonis einiges in seiner Startelf geändert hatte, ohne dass sein Team an spielerischer Substanz im Vergleich zum 0:3 in der Vorwoche gegen Stuttgart hinzugewinnen konnte. Dabei hatte der niederländische Coach ja Wagemut bewiesen: Der 22-jährige Jenson Seelt durfte sein Startelfdebüt ebenso feiern wie der 20-jährige Saël Kumbedi; in so einer Ergebnis- und Leistungskrise muss man sich das erst mal trauen. Glaubt man einem unter der Woche in der Bild erschienenen Bericht, dann ist Simonis ohnehin nicht Alleinentscheider in Sachen Aufstellungen. Auch der dänische Sportchef Peter Christiansen soll sich demnach gerne mit Empfehlungen einbringen, dadurch die Autorität des jungen Trainers untergraben und eine „Revolte“ der Spieler mitbefördert haben. Sportdirektor Schindzielorz wies den Bericht zurück, hierbei handele es sich um Falschinformationen, sagte er.

Absolut gerechtfertigt war dagegen der Verdruss beim HSV: Gegen diese Wolfsburger sollte auch ein Aufsteiger aktuell eigentlich keine Punkte liegen lassen.