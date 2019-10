Gladiatorenmoment in einem wilden Kampfspiel: Wolfsburg Marcel Tisserand (in Grün), umstellt von einem Augsburger Trio.

Der FC Augsburg hat den Sprung des VfL Wolfsburg an die Spitze der Bundesligatabelle verhindert. In einer mit maximalem bürokratischen Ernst, aber ohne individuelle Abenteuerlust geführten Partie kamen die Wolfsburger gegen den Liga-Vorletzten nicht über ein 0:0 hinaus. Aufreger des Spiels war kurz vor Schluss ein nicht gegebenes Tor von VfL-Stürmer João Víctor (85.), das juristische Proseminare beschäftigen könnte.

Der Brasilianer stand erst im Abseits, kam aber erst an den Ball, nachdem er wieder in eine legale Position gelaufen war - und ein Augsburger den Ball mit der Hand berührt hatte. Abseits? Oder Handelfmeter? "Bitter", sagte der Brasilianer. Die Wolfsburger können zwar weiter von sich behaupten, als einzige Mannschaft der Bundesliga in dieser Saison wettbewerbsübergreifend ungeschlagen zu sein. Allerdings haben sie nun in der Liga schon fünf Mal Remis gespielt. Und gegen die Augsburger, die nach dem 2:2 gegen den FC Bayern ihren zweiten Achtungserfolg erzielten, schossen sie erstmals kein Tor.

Umgekehrt blieben die Schwaben erstmals in dieser Saison ohne Gegentor. Ausgerechnet an der Stätte, an der sie im Mai ein peinliches 1:8 kassiert hatten. Im FCA-Team waren am Sonntag aber nur noch Spurenelemente der damaligen Elf zu finden; lediglich Marco Richter und Daniel Baier waren aus der Startformation vom 1:8 noch dabei. Und bei den Wolfsburgern wirkt durch den neuen Trainer Oliver Glasner ohnehin alles weitgehend neu.

Der Österreicher hatte mit Blick auf das Pokalspiel am Mittwoch gegen Leipzig, die am Samstag folgende Partie in Dortmund und auch eingedenk des Europa-League-Ausflugs vom Donnerstag ins belgische Gent vier Wechsel vorgenommen. Zu den Spielern, die eine Chance zur Bewährung erhielten, zählte Felix Klaus. Der VfL-Stürmer hatte gleich zwei verheißungsvolle Szenen. Erst lief er allein auf das von Tomas Koubek gehütete FCA-Tor. Aber statt quer auf den frei stehenden Spezialisten Wout Weghorst abzulegen, der in dieser Saison schon fünf Mal getroffen hat, schob er Koubek den Ball in die Beine (8.). Kurz danach war Klaus wieder allein unterwegs, diesmal setzte er den Ball neben das Tor. Zwischendurch scheiterte Augsburgs Stürmer Ruben Vargas an Wolfsburgs Torwart Pavao Pervan.

Augsburg wirkt selbstzufrieden, Wolfsburg überspielt

Diese Chance der Augsburger, die mit der Empfehlung des Unentschiedens gegen die Bayern an den Mittellandkanal gereist waren, schuf aber eine Illusion. Sie bestand darin, dass die Szene einer enttäuschenden Kulisse suggerierte, es könnte sich nun ein spannender Schlagabtausch entwickeln. Doch nichts von dem, was sich bis zur Halbzeit abspielte, wollte dem Anfangsversprechen folgen.

Augsburg wirkte aus Gründen, die wohl in der Tabellensituation zu suchen waren, selbstzufrieden. Der VfL wiederum wirkte überspielt und ideenlos. Im Mittelfeld wurde der hinausrotierte Maxi Arnold bitter vermisst. Josip Brekalo, der vielleicht phantasievollste der Akteure auf dem Platz, setzte keinen kreativen Impuls. Zu den emotionalsten Einlagen der Partie zählte die Aufopferung des VfL-Stürmers Weghorst, der einen Pawlowschen Reflex verspürt, wenn der gegnerische Torwart den Ball am Fuß hat - und diesen dann "anrennt". Eine Vorlage, durch die er seine fußballerischen Bestimmung, sprich: seinen Torinstinkt ausleben konnte, erhielt der Niederländer in der ersten Hälfte aber nicht.

Nach der Pause änderte sich an der Grundgemengelage wenig. Die Augsburger vermieden es selbst dann, Gefahr auszustrahlen, wenn sie versehentlich im gegnerischen Strafraum auftauchten, sei es bei einem Abschluss von Florian Niederlechner, den man besser in Gänsefüßchen setzen sollte, oder bei einem Zweikampf zwischen Stürmer Finnbogason mit VfL-Verteidiger Jérome Rousillon.

VfL-Trainer Glasner reagierte, er brachte noch den Brasilianer João Víctor für den rundum glücklosen Klaus. Etwas später kam noch der 20-Jährige Nachwuchsnationalspieler Lukas Nmecha für Brekalo - und er versprühte immerhin noch ein paar Funken, die angetan waren, um das Spiel noch spät anzuzünden. Doch auch das blieb ein Trugschluss. Die aufregendste Szene war dann das annullierte Tor von João Víctor. Ob das nun die richtige Entscheidung war? So oder so war es ein Akt höherer Gerechtigkeit. Denn einen Sieger hatte die Partie nicht verdient.