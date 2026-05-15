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Bundesliga-AbstiegsfinaleDie Volkswagenburg

Lesezeit: 5 Min.

Kann am 34. Spieltag nicht auf die Unterstützung der Heimfans bauen: Der VfL Wolfsburg muss ans Millerntor zum FC St. Pauli.
Kann am 34. Spieltag nicht auf die Unterstützung der Heimfans bauen: Der VfL Wolfsburg muss ans Millerntor zum FC St. Pauli. Marcus Hirnschal/Imago/osnapix

Der vom Autobauer VW großzügig alimentierte VfL Wolfsburg träumte vom Europapokal, stattdessen droht ihm die Zweitklassigkeit. Bevor hier aufgeräumt wird, hofft der Klub auf die Relegation – und einen neuen Zusammenhalt.

Von Thomas Hürner

Die Bilder gingen vielleicht nicht ganz um die Welt, aber der fußballinteressierte Teil Deutschlands dürfte es mitbekommen haben: Der VfL Wolfsburg hat sein seit mehr als 20 Jahren verschollenes Klublogo zurück. Aufs große „W“ wurden ein paar Zinnen draufgepackt, et voilà, da war sie schon, die ersehnte Burgenreminiszenz. Ein gestalterischer Vorstoß übrigens, der bislang noch keine Beschwerden aus Freiburg, Augsburg und Magdeburg provoziert hat.

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