Die Bilder gingen vielleicht nicht ganz um die Welt, aber der fußballinteressierte Teil Deutschlands dürfte es mitbekommen haben: Der VfL Wolfsburg hat sein seit mehr als 20 Jahren verschollenes Klublogo zurück. Aufs große „W“ wurden ein paar Zinnen draufgepackt, et voilà, da war sie schon, die ersehnte Burgenreminiszenz. Ein gestalterischer Vorstoß übrigens, der bislang noch keine Beschwerden aus Freiburg, Augsburg und Magdeburg provoziert hat.