Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit den Dallas Wings den Einzug in die Playoffs der nordamerikanischen Frauenliga WNBA verpasst. Die Wings gewannen zwar 82:79 gegen New York Liberty, der zudem benötigte Sieg der Atlanta Dream in einem Parallelspiel blieb aber aus. Sabally, 22, musste wegen einer Gehirnerschütterung aussetzen. Die Wings beenden die Hauptrunde auf Rang neun. Nationalteam-Kollegin Marie Gülich steht hingegen mit den Los Angeles Sparks in den Playoffs. Die 26-Jährige trifft mit den drittplatzierten Sparks im Viertelfinale auf den Sieger der Achtelfinalpartie Chicago Sky gegen Connecticut Sun.