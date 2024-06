Wenn Leonie Fiebich morgens aus dem Fenster ihres Apartments in Brooklyn blickt, muss sie sich manchmal daran erinnern, dass das, was sich dort erstreckt, real ist und nicht zu den letzten Bildern eines schönen Traums gehört. „Es ist surreal, aufzuwachen und die Skyline von New York zu sehen“, erzählt sie am Telefon. Besagtes Apartment ist gerade ziemlich viele Meilen entfernt, Fiebich sitzt in einem Hotel in Atlanta – und schaut nicht auf die Skyline, sondern in den Regen. Am Vortag noch hat sie in Chicago gespielt, am darauffolgenden Tag steht ein Spiel in Atlanta auf dem Plan, dann geht es zurück nach New York. Der Spielplan für Leonie Fiebich, er ist gerade ziemlich vollgepackt: fünf Spiele in acht Tagen, dazwischen Reisen im kleinen Charterflieger, den sich die Vereine der Frauenbasketball-Profiliga WNBA seit dieser Saison teilen und der Turbulenzen nicht besonders viel entgegenzusetzen hat: „Das ist schon alles heftig.“

Leonie Fiebich ist in der WNBA angekommen – endlich, möchte man hinzufügen, nachdem die Landsbergerin 2020 von Los Angeles gedraftet worden war. Von dort wurden ihre Rechte später an Chicago weitergegeben, ohne dass sie ein einziges Mal von den Vereinsverantwortlichen gehört hätte. Sie trat stattdessen in der spanischen Liga für Casademont Saragossa an. Jetzt also New York.

Die New York Liberty haben Leonie Fiebich als Rookie verpflichtet, als Neuling. Es ist der Status, den sonst Spielerinnen erhalten, die vom College kommen. Auch wenn Fiebich mit ihren 24 Jahren über sehr viel mehr Spielerfahrung verfügt, in Spanien den Pokal gewann, zweimal zur wertvollsten Spielerin der Liga gewählt wurde und sich mit dem deutschen Nationalteam unlängst für Olympia qualifiziert hat, sei es „trotzdem cool“ gewesen, als New York Interesse bekundete. Schließlich hat der Verein im vergangenen Jahr nur knapp den Meistertitel verpasst.

Die ersten Einsätze hat Fiebich nun hinter sich, richtig angekommen ist sie aber noch nicht auf dem WNBA-Parkett, erzählt sie. „Die Basketballwelt ist hier anders als in Europa.“ Man werde anders behandelt als die Veteraninnen, die schon länger dabei sind. „Die älteren Spielerinnen nehmen einen nicht unbedingt an die Hand. Man muss sich durchkämpfen.“ Viel Zeit dazu hatte Fiebich bislang nicht, sie ist erst vor drei Wochen angekommen. „Nach zwei Trainings gingen die Spiele los. Ich habe eigentlich mehr gespielt als trainiert.“

Wobei das mit der Spielzeit so eine Sache ist. Kam Fiebich in der spanischen Liga auf Einsätze von über 30 Minuten, kämpft sie hier um Zeiten. Was ihr als Spielerin, die als Shooting Guard ebenso brillieren kann wie als Small oder Power Forward, zwar gelingt – im vergangenen Spiel stand sie elf Minuten auf dem Feld und traf einen Dreier –, nur ist die Konkurrenz im eigenen Team mit Spielerinnen wie Sabrina Ionescu oder Breanna Stewart eben ungleich größer als in Spanien. „Mir war bewusst, dass ich eine Backup-Rolle bekomme. Hier sind so viele Stars, die total eingespielt sind.“ Wie viele Minuten sie spiele, wie viele Punkte sie verbuche, sei für sie zweitrangig, betont Fiebich. „Ich habe kein großes Ego. Für mich steht der Teamerfolg an erster Stelle. Aber klar, es ist schon anders, wenn man mit den Superstars auf dem Feld ist. Da rennt man manchmal nur hin und her und verteidigt.“

„Wenn eine Spielerin die Chance sieht, Punkte zu machen, zieht sie oder wirft. Egal, ob noch Zeit auf der Uhr ist.“

Eine entscheidende Rolle in der Verteidigung ist es auch, die Cheftrainerin Sandy Brondello für Fiebich vorgesehen hat. Und die hat es in der WNBA in sich. Wo europäischer Basketball strukturiert ist und Teams die gesamte Zeit eines Angriffs nutzen, um den besten Abschluss zu finden, sei die amerikanische Spielweise aggressiver: „Wenn eine Spielerin die Chance sieht, Punkte zu machen, zieht sie oder wirft. Egal, ob noch Zeit auf der Uhr ist.“ Dafür müsse man in der Defense bereit sein.

Zeit, New York zu erkunden, ist Fiebich bislang kaum geblieben. „Ich kann neben dem Training nicht stundenlang draußen rumlaufen. Das geht zu sehr auf die Beine. Aber ich versuche schon, hier und da ein paar Ausflüge zu machen.“ Unlängst hat sie mit Teamkollegin Nyara Sabally die Brooklyn Bridge besucht und Fotos für Instagram und die Familie gemacht. Überhaupt, Nyara Sabally: Die Berlinerin spielt seit 2023 in New York – und seit vielen Jahren mit Leonie Fiebich im Nationalteam. 2018 sind die beiden U18-Europameisterinnen geworden. „Ich liebe es, dass ich sie hier habe. Sie weiß, wie es läuft, und kümmert sich um mich. Und wir haben ja schon ein bisschen History.“

Geschichte schreiben könnten die beiden auch im Sommer, wenn sie bei den Olympischen Spielen antreten, erstmals in der Geschichte der deutschen Basketballfrauen. Allein der Gedanke daran löse Gänsehaut aus, sagt Fiebich. Die deutsche Gruppe hat es in sich, Fiebich und Co. treten gegen die USA, Japan und die Europameisterinnen aus Belgien an. „Aber ich denke, ein Sieg ist drin. Mein größtes Ziel ist eh, das Turnier so gut es geht zu genießen.“ Danach gehe es zurück in die USA, die Saison dort läuft bis Oktober. Dann ist erst mal Zeit für eine Pause. „Ich muss meinem Körper mal etwas Ruhe gönnen.“ Bis Weihnachten wolle sie in Landsberg sein, bei ihrer Familie. „Ich weiß nicht, wann ich zuletzt mehr als zwei Tage zu Hause verbracht habe. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe“, sagt sie und lacht. Bis sie wieder durch die Landsberger Altstadt streifen kann, macht sie New York unsicher.