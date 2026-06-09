Vor ein paar Monaten begegnete Mauricio Pochettino, der Fußball -Nationaltrainer der USA , Präsident Donald J. Trump. Und er machte es cleverer als einer seiner Vorgänger, Jürgen Klinsmann, der zum Amtsantritt in einem Interview mit der New York Times sinngemäß „auf keinen Fall“ gesagt hatte, als er gefragt wurde, ob die USA Weltmeister werden könnten. Pochettino weiß, dass man „im Fußball an das Unmögliche glauben muss, weil es eintreten kann“, wie er beim Treffen in seiner Wahlheimat Barcelona sagt, das schon einige Zeit vor dem WM-Debüt der USA in Los Angeles gegen Paraguay (Samstag, 3 Uhr MESZ, live in Magenta TV) stattfand.

„Können wir die Weltmeisterschaft gewinnen?“, sei also die Frage gewesen, die Trump ihm gestellt habe. Pochettino, 54, gebürtiger Argentinier, bejahte sie umgehend: „Wenn der Präsident eines Landes dich das fragt und du nicht mit einem vehementen ‚Ja‘ antwortest, muss er dich feuern. Und einen anderen holen“, sagt Pochettino lachend. Zwischen 1988 und 2006 war er Verteidiger bei den Newell’s Old Boys (Argentinien), bei Espanyol Barcelona, Paris Saint-Germain, Girondins Bordeaux und in der argentinischen Nationalelf. Seine Trainerkarriere begann er bei Espanyol. Dann wechselte er (ohne Englischkenntnisse) zum FC Southampton und zu Tottenham Hotspur, ehe er über Paris Saint-Germain nach England zurückkehrte, zum FC Chelsea. Seit September 2024 betreut Pochettino nun die Nationalelf des WM-Hauptgastgebers USA.

SZ: Herr Pochettino, Sie wurden 1972 in Murphy geboren, einer argentinischen Kleinstadt in der Nähe von Rosario. Haben Sie Erinnerungen an die WM 1978 in Argentinien?

Mauricio Pochettino: Ich erinnere mich sogar perfekt. Ich lebte unter der Woche mit meinem älteren Bruder bei meiner Oma in einem Fertighaus in Murphy, weil wir dort zur Schule gingen, während meine Eltern auf dem Land arbeiteten. Ich erinnere mich, wie wir in einen Boccia-Klub gingen, wo es einen der ersten Farbfernseher Argentiniens gab – die kamen damals mit der WM ins Land –, und wie ich mich an der Hosentasche meines Vaters festhielt, wenn wir die Spiele schauten. Zu Hause hatten wir keinen Fernseher. Und natürlich erinnere mich an den Papierregen im Stadion von River Plate, dieses typische Bild, das ist eingebrannt. Wie die Namen derer, die meine Helden waren.

Wer war Ihr Idol?

Mario Kempes, „Pato“ Fillol, Passarella, Osvaldo Ardiles, Luque, Tarantini, Bertoni … Ich könnte sie alle nennen. Später hatte ich das Glück, oft mit „Ossie“ Ardiles zusammen zu sein. Wir wohnen in Nordlondon nah beieinander. Ich sage ihm immer: „Du warst eines meiner Idole.“ Er lacht darüber und sagt: „Ach was, woran willst du dich schon erinnern? Du warst doch zu klein.“ Immer wenn ich bei ihm bin, denke ich: Verflucht! Ich aus dem kleinen Murphy bin der Freund eines Weltmeisters von 1978.

Heute stehen Sie als Trainer bei einer WM gewissermaßen auf der anderen Seite – und müssen all die Hoffnungen, die Sie als Kind hatten, nun selbst erfüllen.

Wenn ich so denken würde, wäre es schwer, mich nachts schlafen zu legen. Seit dem ersten Tag, an dem wir diese Herausforderung angenommen haben, versuchen wir, all das, was Druck bedeuten könnte, in eine Energiequelle und Motivation zu verwandeln. Um die Besten zu sein, die wir sein können! Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass es keinen Druck von außen gibt. Niemand sieht die USA als Kandidaten für den Titel. Das ist die Realität. Aber als wir zugesagt haben, dachten wir: warum nicht? Du analysierst andere Weltmeisterschaften, du denkst an Marokko bei der WM 2022 oder an Südkorea damals …

Sie meinen: bei der WM 2002, wo Sie als Spieler für Argentinien dabei waren – und Gastgeber Südkorea es bis ins Halbfinale gegen Deutschland schaffte.

Genau. Das zeigt uns: warum nicht? Es kann passieren. Wenn wir daran glauben und Gastgeber in einem Land wie den USA sind, daraus Energie schöpfen, und eine Synergie mit den Menschen erzeugen: warum nicht? Die ganze Unterstützung muss von den Spielern als motivierende Beigabe empfunden werden. Nicht als: Uff, ich muss liefern, ich muss Leistung zeigen, ich spüre Druck. Nein, nein, nein: Es soll uns die Freiheit geben, zu fliegen.

Wie soll das gehen, in einem Land, in dem der Fußball auf der Straße gewissermaßen inexistent ist? Zumal im Vergleich mit einem Land wie Ihrer Heimat Argentinien?

Heutzutage ist das Gefühl für Fußball in den USA aber viel stärker vorhanden als früher. Mental wissen sie in den USA mittlerweile, was Wettkampf bedeutet. Ich habe viele Spieler in europäischen Ländern, und die MLS (nordamerikanische Fußball-Profiliga) hat sich mit der Ankunft von Spielern wie Lionel Messi verändert. Messi hatte einen enormen Einfluss. Weil er als quasi frisch gekürter Weltmeister 2022 in die MLS gegangen ist – nicht, um dort seine letzten Jahre zu spielen. Für die MLS-Profis heißt das: Sie spielen gegen den global besten Spieler. Und die Art, wie Leo in den Wettbewerb geht – er will immer und alles gewinnen – lässt die anderen denken: Ich kann gegen den Besten der Welt spielen. Das hat den amerikanischen Spielern in der MLS viel Selbstvertrauen gegeben. Und die, die außerhalb spielen, sehen Konkurrenz auf höchstem Niveau. Das hat sich enorm verändert.

Hat sich die Kultur in den USA verändert? Ist der Fußball so attraktiv geworden wie Baseball oder Basketball?

Ich denke, der Fußball-Verband leistet großartige Arbeit, um die MLS mit den Universitäten, den Colleges, den Schulen zu verbinden. Es gibt viele Menschen mit großer wirtschaftlicher Macht, die eine Leidenschaft, sogar Liebe für Fußball empfinden. Und sie wollen, dass die USA auch ein Fußballland werden; dass der Fußball irgendwann auf einer Stufe mit der NBA oder American Football steht. Das ist Teil des Prozesses, in dem wir uns gerade befinden …

Gibt es Kräfte, die sich gegen den Fußball stellen, ihn als Bedrohung sehen?

Ich glaube nicht. Die USA haben fast 400 Millionen Einwohner, da gibt es genug Raum für alle. In den USA leben rund 80 Millionen Latinos. Sie haben eine andere Fußball-DNA als ein Kind, das komplett in der US-amerikanischen Kultur aufwächst. Das erste Geschenk, das ein brasilianisches, argentinisches oder deutsches Kind bekommt, ist ein Fußball. In den USA ist es ein Basketball, ein Baseball, ein Schläger, ein ovaler Ball. Das ändert man nicht von heute auf morgen. Das Problem ist ein anderes.

Nämlich?

Die Menschen, die den Fußball wachsen sehen wollen, bis er in den USA wirklich groß ist, die wollen sofort Ergebnisse sehen. Wenn es nur um Plätze und Infrastruktur geht, funktioniert das. Aber sie wollen auch sofort einen Messi oder einen Ronaldo sehen. Diese Geduld zu haben, ist nicht leicht. Die emotionale Beziehung zum Sport zu erschaffen, das ist noch das Problem.

Wie soll das gelingen?

Indem ein Kind nicht erst mit zwölf Jahren anfängt, den Ball mit den Füßen zu berühren. Sondern sobald es laufen kann. Der große Unterschied (zu anderen Sportarten) ist: Es geht nicht darum, ein Athlet zu sein. Nicht im Fußball! Da funktioniert das nicht mathematisch, da kann der beste Spieler der Welt 1,50 Meter groß sein. Die emotionale Beziehung, von der ich rede, bestimmt, wie ein Junge später auf einem Fußballplatz mit anderen konkurriert. Und das kann man nicht in einer Schule oder Universität lehren.

Fußball-Schulen werden in den USA – wie in anderen Ländern – nicht gerade wenige aufgebaut.

Du kannst diese Schulen bauen, Methoden kopieren, schießen und passen lehren – aber das ist nicht Fußball! Eine Beziehung zum Fußball baut man durch totale Freiheit auf. Ich habe den Ball, mein Bruder oder mein Cousin oder ein älterer Freund nimmt ihn mir ab, was mache ich jetzt, um ihn zurückzubekommen? Das ist das Spiel! Es ist nicht linear, robotisiert, automatisch oder mechanisch. Und je eher man es in diesem Land schafft, eine solche Beziehung aufzubauen, umso schneller wird auf natürliche Weise Talent auftauchen. In den USA muss es mengenmäßig genauso Talent geben wie in Brasilien, Argentinien, England oder Spanien. Nur: Das kann man nicht einfach kaufen oder durch Investitionen erzeugen. Und die Jahre, in denen diese emotionale Beziehung aufgebaut wird, die letztlich die großen Fußballnationen ausmacht, die fehlen hier.

Haben Sie seit dem Beginn Ihrer Amtszeit 2024 viel Zeit in den USA verbracht?

Nicht wirklich. Wenn wir spielen mussten oder kommerzielle Termine oder Meetings hatten, war ich dort. Aber im Grunde war es ein Kommen und Gehen. Die MLS pausierte monatelang, das Trainingszentrum in Atlanta musste erst noch gebaut werden … Du musst ständig nach Chicago, New York, Los Angeles, Minnesota, St. Louis, Houston oder Dallas reisen, sodass du am Ende keinen Ort hast, an dem du sagen kannst: Das ist mein Zuhause. Wir haben nicht einmal ein richtiges Büro.

Werden Sie auf der Straße erkannt?

Von manchen, aber nicht von vielen. Manchmal sind wir im Trainingsanzug der USA unterwegs und die Leute schauen einen an und fragen: „Welche Sportart?“ – „Soccer!“ – „Was für ein Soccer?“ – „Die US-Soccer-Nationalmannschaft. Wir bereiten gerade eine WM vor“ – „Ach ja? Eine WM?“ Hahaha …

Warum haben Sie für das US-Team überhaupt zugesagt, als Sie kontaktiert wurden? Es war kein offensichtlicher Schritt für einen in Europa etablierten Champions-League-Trainer.

Mein Trainerassistent Jesús (Pérez) sagte immer: Weil wir maskierte Superhelden werden wollen! Nach unserer Zeit bei Chelsea haben wir uns gesagt: Als Trainerteam fehlt uns noch eine WM. Genau da tauchte diese Nationalmannschaft auf, die der USA – andere wichtige übrigens ebenfalls. Aber wir entschieden für die USA. In erster Linie wegen der Herausforderung.

Wegen der Herausforderung, bei der WM Gastgeber zu sein?

Wir wollten aus unserer Komfortzone heraus. Nicht, dass wir bequem gewesen wären. Aber die Vereinsarbeit kannten wir. Das hier hieß: Okay, das ist eine Chance zu wachsen. Wie bereitest du eine Mannschaft vor, die du kaum kennst, mit der du sehr wenig Zeit haben wirst. In einem Land, in dem viel von dir verlangt wird, in dem du auch erziehen musst und Teil einer kulturellen Wesensart sein wirst, die sich von unserer unterscheidet? In den USA heißt es „soccer“, nicht „football“. Wenn du das nicht verstehst, rennst du voll gegen die Wand.

Wie erlernt man eine andere kulturelle Wesensart?

Indem man sich schnell auf die Menschen einlässt und versteht, wie sie sind. In Summe: durch viele Gespräche. Nicht nur durch berufliche, aber die sind fundamental. Wir hatten zeitweise 16 Mitarbeiter des Verbandes hier in Barcelona, wir waren zusammen im Hochleistungszentrum in Sant Cugat, beim FC Girona, waren zusammen Kaffee trinken, haben zusammen Calçots (Spezialität der katalanischen Küche) gegessen. Bei solchen Anlässen lernst du, wie Menschen wirklich denken. Was sie mögen und was nicht, wie wir ihnen helfen können und sie uns. Wir sagen immer: Wir sind nicht in die USA gegangen, um zu belehren. Nicht, um zu sagen: „Ihr wisst nichts, wir wissen alles.“ Wir wollten ihnen das Gefühl geben, gemeinsam etwas erschaffen zu wollen. Wir bringen Erfahrung und Ideen mit, aber etwas, in dem sich alle wohlfühlen. Es gibt 50 Leute im Stab, das wird zu den Spielern weitergegeben. Es geht nicht nur um mich, Jesús und zwei weitere Spanier. Wenn die anderen nicht überzeugt sind, ist es unmöglich.

Es wäre ein Leichtes gewesen, Misstrauen zu spüren.

Total. Aber das gab es nicht.

Wie war Ihr erstes Treffen mit den Spielern?

Zuerst waren wir zwei, drei Tage lang nur mit dem Stab zusammen, erst danach kamen die Spieler. Wir mögen es, sie alphabetisch, nach Ankunft oder nach Rückennummern aufzurufen. Das haben wir schon bei Paris Saint-Germain so gehalten. Nicht erst Mbappé, Messi, Neymar – und die anderen zuletzt. Nein. Wir wollen alle gleich behandeln. Ohne großen Plan – einfach, um alle kennenzulernen und zu reden.

Was haben Ihnen diese ersten Treffen gegeben?

Ein Gespür für etwas Grundlegendes: Es gibt eine Ungleichgewicht zwischen dem, was die USA glauben zu sein, und dem, was sie im Fußball wirklich sind. Diese Haltung, einerseits zu denken: „Wir sind die USA, wir sind Nummer eins, wir sind die Besten“ – aber im Fußball bisher nicht konkurrenzfähig gewesen zu sein. Unser Ziel ist nicht unbedingt, Geschichte zu schreiben. Sondern über unsere Vision etwas beizutragen, dem Fußball in den USA ein Gleichgewicht zu geben zwischen Wahrnehmung und Realität. Es gibt in der US-Kultur eine tief verwurzelte, wohlverstandene Arroganz. Im Basketball oder im Eishockey sagen sie mit Recht: „Wir sind die Besten.“ Aber Fußball ist anders. Dort konkurrierst du mit hundert Jahren Geschichte – Argentinien, Brasilien, England, Deutschland, Spanien. Das fasziniert uns.

Die Realität aufzuzeigen und andererseits die Begeisterung nicht zu zerstören – klingt nach einem Spagat.

Ja, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Wir müssen die Fans durch Leistungen und Ergebnisse begeistern. So wie wir es gegen Japan, Australien, Ecuador, Paraguay oder Uruguay gezeigt haben. Wenn du mit einer Elf gegen solche Mannschaften konkurrenzfähig bist, die wie Uruguay gegen Brasilien gewonnen haben, dann merkst du: Das ist der Weg.

Bis dieser Weg in das „Warum nicht?“ mündet, das Sie erwähnten?

Bei einer WM gibt es Faktoren, die entscheidend sind: Form, Verletzungen, die emotionale Last. Ich war als Spieler beim argentinischen Projekt 2002 dabei. Über Jahre war Argentinien das weltweit beste Team gewesen. Aber als wir bei der WM ankamen, waren wir erledigt. Weil wir müde und mit einem enormen emotionalen Druck beladen waren. Ganz Argentinien erwartete von uns mehr oder weniger die Rettung des Vaterlandes …

Es gab damals rund um die Jahreswende 2001/2002 eine tiefe wirtschaftliche Krise in Argentinien, politische Unruhen, Proteste gegen die ultraliberalen Reformen, Fernando de la Rua floh im Hubschrauber aus dem Präsidentenpalast …

Das hatte negative Auswirkungen. Dazu schleppten wir noch Verletzungen mit. In der Summe sind das genau die Dinge, die du als Trainer kaum kontrollieren kannst, und wegen derer du letztlich nur betest, dass alle deine Spieler fit sind.

Auch auf dieser WM in Nordamerika lastet wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Druck. Als Ihr Spieler Timothy Weah die WM-Eintrittspreise kritisierte, gingen Sie dazwischen. Warum?

Weil ich versuchen muss, die Spieler vor (politischen) Debatten zu schützen. Wir sind alle sensibel gegenüber Ungerechtigkeit in der Welt. Niemand will Gewalt auf der Welt, alle wollen, dass alle glücklich sind, genug zu essen haben. Aber unsere Aufgabe ist es, ein Team auf eine WM vorzubereiten. Wenn politische oder gesellschaftliche Konflikte die Dynamik der Gruppe beeinflussen, und sei es, weil nicht alle gleicher Meinung sind, dann performen wir nicht mehr so, wie wir sollten. Und ich will auch in anderer Hinsicht ehrlich sein: Ich respektiere diejenigen, die das System verlassen, um es zu bekämpfen. Aber wenn ich Teil eines Systems bin und davon profitiere – und das ist der Fall –, kann ich nicht gleichzeitig dagegen ankämpfen. Wenn ich mit einem Event wie einer WM nicht einverstanden bin, muss ich aussteigen. Aber wenn ich innerhalb des Systems bin und Profit ziehe, sollte ich nicht heucheln, sondern meine Verantwortung erfüllen. Was nicht heißt, dass ich alles validiere, was um mich herum passiert. Ich habe meine eigenen Ideen. Aber dass die Eintrittskarten teuer sind, dass Ärzte und Lehrer viel mehr verdienen sollten, dass es Gewalt gibt – das wissen wir doch alle. Es ist sehr leicht, derlei zu denunzieren und gut dazustehen.

Was ist dann Ihre Hoffnung für diese WM?

Gute Emotionen zu erzeugen, Zuneigung, Freude, Hoffnung, Liebe, Empathie. Fußball vereint Menschen aller Kulturen, Religionen, Hautfarben. Unsere Verantwortung ist es, zu verbinden – nicht mehr Hass zu erzeugen. Trainer und Spieler müssen Botschaften des Aufbaus senden, nicht der Zerstörung. Damit diejenigen, die wirklich etwas verändern können, durch uns lernen, dass es einen anderen Weg gibt.

Glauben Sie, dass Ihnen derlei auch sportlich helfen kann?

Natürlich. Wenn man eine Mentalität gemeinsamer Verantwortung und positiver Wirkung schafft, stärkt das die Gruppe.

Die traditionellen Nationalteams haben einen hohen Wiedererkennungswert. Was ist die Identität der US-Nationalmannschaft?

Als wir ankamen, wollten sie vor allem spielen. Aber Fußball spielen und konkurrieren sind zwei komplett verschiedene Dinge. In den USA wächst man in einer Kultur auf, in der Verlieren oft keine Konsequenzen hat. In der MLS gibt es keinen Abstieg. Was passiert, wenn du verlierst? Nichts. Die US-Sportkultur prämiert den Verlierer. Das prägt die Mentalität. Deshalb mussten wir an Gewohnheiten arbeiten.

Mussten Sie härter werden?

Ja. Wir mussten sie herausfordern. Nicht durch Einschüchterung, sondern über ihre intellektuellen Fähigkeiten. Fußballer wollen respektiert werden. Wenn du sie respektierst, sind sie intelligent genug, selbst festzustellen, dass sie vorher nicht auf dem richtigen Weg waren.

Gab es Widerstand gegen diesen Versuch, die Mentalität zu ändern?

Viel. Jetzt ist er verschwunden. Weil die Spieler verstanden haben, dass dieser Weg besser ist.

Und wenn sie es nicht verstanden hätten, wäre es trotzdem Ihr Weg geblieben?

Ja, aber wir überzeugen lieber durch Leistung als durch Zwang. Ein Fußballspieler muss sehen, dass die Führung, die Trainer fair sind. Und das ist das Schwierigste im Fußball: gerecht zu sein. Wenn ein guter Spieler toxisch für die Gruppe ist und die Führung nichts dagegen unternimmt, verlieren die anderen Spieler den Respekt. Unser Erfolg war, diese Situationen anzusprechen – nicht aus einer Laune heraus, sondern als Botschaft an die Gruppe.

Sie repräsentieren nicht irgendein Land – sondern die mächtigste, einflussreichste Nation der Welt. Wie gehen Sie damit um?

Ich repräsentiere die USA nur durch den Sport. Dafür werde ich bezahlt. Vielleicht kann ich als Argentinier ein Körnchen dazu beitragen, zu einer anderen, vielleicht sogar Völker verbindenden Kultur beizutragen. Die Hymne zum Beispiel – ich werde sie nicht mitsingen. Aber ich werde alles geben, um das Land würdig zu vertreten.

Hatte Sie denn persönlich je einen American Dream?

Nein. Ich sprach bis zu meinem 40. Lebensjahr nicht einmal Englisch. Ich war bis 2014 niemals in den USA. Mein Traum war argentinisch, später spanisch und englisch. Der American Dream … ich weiß nicht. Dieser Begriff steht in meinen Augen nur für die Idee, dass alles möglich ist, was du dir erträumst. Aber Träume haben wir alle. Nicht nur die US-Amerikaner.