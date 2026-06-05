Schockmoment für Lennart Karl und die deutsche Fußball -Nationalmannschaft: Der Flügelspieler hat sich im Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen die USA verletzt, es droht sogar das WM-Aus. „Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag. Eine Nachnominierung für den 18 Jahre alten Youngster des FC Bayern sei möglich.

„Er fährt jetzt ins Krankenhaus, da wird ein Bild gemacht. Wir müssen erstmal die Situation verarbeiten, er auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir einen nachnominieren“, sagte Nagelsmann einen Tag vor der Begegnung gegen den Co-Gastgeber am Samstag in Chicago.

Karl hatte zuletzt beim 4:0 (1:0) im vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland überzeugt. In Mainz leitete er das 1:0 durch Deniz Undav mit einer schnell ausgeführten Ecke ein, dann legte er dem Stuttgarter Stürmer auch einen weiteren Treffer auf. Karl hat bislang drei Länderspiele absolviert.

Neuer muss weiter warten

Manuel Neuer dagegen ist nach seiner Wadenblessur nicht mit den Torhütern zum Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Generalprobe gegen die USA auf den Platz gekommen. Angeführt von Oliver Baumann betraten auch Alexander Nübel und Jonas Urbig den Rasen im Soldier Field von Chicago.

Neuer kann am Samstag (20.30 Uhr, RTL) gegen die USA noch nicht wieder spielen, wie Nagelsmann nach dem Training bestätigte. Das Comeback des deutschen Rekordtorwarts verschiebt sich damit mindestens bis zum WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Curaçao, vier Wochen nach seinem letzten Einsatz für den FC Bayern.

Bislang hat Neuer 124 Mal für die DFB-Elf gespielt, letztmals beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen Spanien (1:2 n.V.) im Juli 2024. Danach hatte er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, war aber von Nagelsmann für die WM zurückgeholt worden.

Im letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln war Neuer Mitte Mai wegen Wadenproblemen ausgewechselt worden. Anschließend hatte er im DFB-Pokalfinale des Rekordmeisters gegen den VfB Stuttgart (3:0) nicht spielen können. Nagelsmann hatte auch auf einen Einsatz im Testspiel gegen Finnland (4:0) am Sonntag verzichtet. Dort kam wie in der WM-Qualifikation Baumann zum Einsatz, der nun auch gegen die USA im DFB-Tor stehen dürfte.

WM-Rekord greifbar

Neuer bestreitet dagegen in Amerika seine fünfte WM seit 2010 und könnte beim Turnier den Franzosen Hugo Lloris als WM-Rekordtorwart ablösen.

In Chicago hatte Neuer seit der Ankunft am Dienstag seinen sogenannten „Belastungsaufbau“ fortgesetzt. Social-Media-Bilder und DFB-Videos zeigten den Bayern-Torwart bei Schussübungen. Zudem hatte sich Neuer sehr entspannt beim Spaziergang an der Promenade des Lake Michigan mit seinem Münchner Kollegen Urbig gezeigt.