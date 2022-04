Von dpa, Hamburg

Die Bundesregierung hat noch nicht entschieden, ob hochrangige politische Vertreter die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Ende des Jahres besuchen. Dies erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitag zum Abschluss der Sportministerkonferenz der Länder in Hamburg. Katar steht seit Jahren wegen der Menschenrechtslage und den Bedingungen für ausländische Arbeiter in der Kritik. Im März war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu Wirtschaftsgesprächen in das Emirat gereist. "Ich denke, dass man jedes Ereignis für sich genau beurteilen muss", sagte Faeser. Die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking hatten Länder wie die USA, Großbritannien, Kanada und Australien wegen der Menschenrechtslage in China diplomatisch boykottiert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Nancy Faeser waren nicht nach China gereist, sprachen aber nicht von einem Boykott.