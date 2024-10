Nun zittert Brasilien wieder, ein bisschen jedenfalls. Denn in der Nacht zum Freitag besucht Brasilien aus Anlass eines WM-Qualifikationsspiels Chiles Hauptstadt Santiago. Und ist eigentlich dazu verdammt, zu siegen.

SZ Plus Jürgen Klopp : Von nun an das Gesicht der Dose Jürgen Klopp wird ab Januar 2025 „Head of Global Soccer“ bei Red Bull. Traditionalisten sind entsetzt, aber was klingt wie ein Kulturbruch, hat aus Klopps Sicht plausible Gründe. Für den Konzern ist die Verpflichtung ein Coup. Von Sebastian Fischer, Uwe Ritzer

Eigentlich, diese Einschränkung ergibt sich aus dem sehr eigenen Qualifikationsmodus, der für die zehn Verbände des südamerikanischen Fußballverband Conmebol gilt. Sechs südamerikanische Teams qualifizieren sich direkt für die WM 2026, ein siebtes wird an einer Playoff-Runde teilnehmen. Die Brasilianer müssten also schon vergessen, ihre Fußballstiefel aus den Kartons zu nehmen, um die Sause in Nordamerika zu verpassen – zumal sie überhaupt erst zweimal in den Ausscheidungsspielen gegen Chile verloren haben (2000 und 2015).

Brasilien liegt derzeit nur auf Platz fünf der Quali-Tabelle

Und noch dazu, da die Chilenen, derzeit Vorletzter, ein fußballerisches Tal durchqueren, das länger ist als das Andenland selbst. Aber die Lage ist, wie sie ist: Brasilien hat in der laufenden Runde zum ersten Mal daheim ein Qualifikationsspiel verloren (gegen Argentinien) und nach acht Spielen gerade einmal zehn Punkte gesammelt. Brasilien liegt – acht Punkte hinter Spitzenreiter Argentinien – auf Platz fünf der Tabelle.

Derlei nagt am Selbstwertgefühl Brasiliens, das Land galt einmal als das Synonym für den Begriff „Fußball“ schlechthin. Doch die Wahrheit ist: Brasilien ist schon länger nur ein Schatten seiner selbst. Hätte es die günstigen Bedingungen bei der Copa América 2019 nicht gegeben – sprich: wohlwollende Schiedsrichterleistungen, insbesondere im Halbfinale gegen Argentinien –, so läge der letzte Sieg beim Kontinentalturnier satte 17 Jahre zurück. Der letzte WM-Sieg datiert von 2002, bei der WM 2022 in Katar sagte Brasilien nach dem Viertelfinale „Adeus“.

Die Folge: Konfusion auf der Trainerbank. Tite ging – und verleitete Brasiliens Verband zu einem toxischen Traum. Man wollte Carlo Ancelotti bei Real Madrid loseisen. Erst durfte sich Nachwuchsnationaltrainer Ramon Menezes für drei Spiele als Interimscoach bewähren, und als dann Fernando Diniz Platzhalter für den berühmten Italiener war, überschlugen sich die Ereignisse. Ancelotti sagte im Dezember 2023 ab (und verlängerte seinen Vertrag bei Real) – und der führungskrisengebeutelte Verband stand nackt da.

Detailansicht öffnen Zwei Hoffnungsträger, aber keiner hilft der Seleção: Real Madrids Stürmer Vinicius Junior ist verletzt, sein Klubtrainer Carlo Ancelotti ist doch nicht brasilianischer Nationaltrainer geworden. (Foto: Jose Breton/AP)

Dem Konzepttrainer Diniz ausreichend viel Zeit zu geben, eine Fußballidee zu entwickeln, kam nicht mehr infrage, er hatte von sechs Partien drei verloren und nur zwei gewonnen. Und so kam Dorival Júnior. Ein netter Typ, interessanter Diskurs, gepflegter Fußball auf Klubebene, das waren die Attribute, die bei seinem Amtsantritt im Januar gehandelt wurden. Nur: Die Qualität der Aufführungen und die Ergebnisse waren danach nicht nach dem Geschmack der Anhänger, auch jenseits der WM-Qualifikation. Bei der diesjährigen Copa América flog Brasilien im Viertelfinale gegen Uruguay raus.

Und nun? Tritt Brasilien vor dem Hintergrund von Systemdebatten (Doppelsechs? Oder nur ein defensiver Mittelfeldspieler?) unter schwierigen Voraussetzungen in Santiago an. Neymar Jr., so etwas wie das personifizierte Feigenblatt der brasilianischen Talentkrise der letzten Jahre, laboriert seit einem Jahr an einer Knieverletzung, zudem fallen Torwart Alisson (Liverpool), die Abwehrspieler Militão (Real) und Bremer (Juventus) sowie Vinícius Jr. (Real) mit Blessuren aus. Selbst die Reserve sollte für Chile gut genug sein, zuletzt verloren die Chilenen daheim sogar gegen Bolivien. Und wenn nicht? Zittert Brasilien wirklich.