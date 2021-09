Von Ulrich Hartmann, Eindhoven/München

So harmonisch und ausgelassen gefeiert wie am Samstagabend wurde im niederländischen Fußball schon lange nicht mehr. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, als die Nationalmannschaft in Eindhoven 4:0 gegen Montenegro führte, kletterte ein Jugendlicher ungestört über das Tribünengeländer und rannte über den halben Platz zum zweimaligen Torschützen Memphis Depay. Er machte mit dem neuen Stürmer des FC Barcelona ein Selfie, bekam von dem sympathischen Fußballer einen freundlichen Klapps, rannte zurück, kletterte über das Geländer wieder auf die Tribüne - und zeigte das Selfie stolz seinen Freunden. Kein Ordner störte die Aktion. Auch Depay war beim Handyfoto-Schießen sehr hilfsbereit. Sein Lächeln, als er den Jungen mit einem weiteren Klapps wegschickte, schien generös zu sagen: Jetzt aber zurück, du Racker!

Die durchaus leidgeprüften Niederländer bejubelten dieses 4:0 (1:0) in der WM-Qualifikation gegen Montenegro, den Weltranglisten-67., als eine Momentaufnahme der Unbeschwertheit. Es soll sogar Schnappschüsse geben, die den Grantler Louis van Gaal nach Abpfiff mit einem Lächeln zeigen. Der 70-jährige frühere FC-Bayern-Trainer ist seit drei Wochen zum dritten Mal Bondscoach und hatte nach dem ersten Quali-Spiel am vergangenen Mittwoch, dem 1:1 in Norwegen, noch wenig Anlass zur Freude: "Wir sind nicht weltklasse", hatte van Gaal da noch recht konsterniert gesagt - nach einem Spiel, das nur deshalb nicht verloren gegangen war, weil Norwegens Torjäger Erling Haaland eine halbe Stunde vor Schluss die Stabilität des Pfostens geprüft hatte.

Bei seiner Rückkehr ins Amt Mitte August hatte Louis van Gaal noch naiv - respektive demonstrativ selbstbewusst - behauptet, er beabsichtige mit seiner Mannschaft, Ende 2022 in Katar Weltmeister zu werden. Doch diesen Zahn haben ihm seine Nationalspieler zeitnah gezogen. Und man muss betonen: Auch dieses 4:0 gegen Montenegro taugt noch nicht dazu, dass man die Oranje-Elf als Mitfavoriten für die WM in Betracht ziehen müsste. Das einzige Tor, das die individuell gut besetzte, aber etwas ideenlose Mannschaft in der ersten Stunde hinbekam, war ein verwandelter Foulelfmeter von Depay (38.)

Bis erneut Depay (62.) sowie der nach Paris gewechselte Georginio Wijnaldum (70.) und Cody Gakpo (76.) den souverän anmutenden Endstand herstellten, trat die Niederlande trotz Spielern vom Kaliber eines Stefan de Vrij (Inter Mailand), Matthijs de Ligt (Juventus Turin) oder Frenkie de Jong (FC Barcelona) nicht voll überzeugend auf. Zwischenzeitlich lud man die mauen Montenegriner sogar großzügig zum Ausgleich ein, doch die Gäste nahmen diese Einladung nicht an. Van Gaal schrieb sich auf seinem Notizblock die Finger wund, aber nur böse Zungen behaupten, der eigenwillige Bondscoach habe darauf 100 Mal notiert: "Wir sind nicht weltklasse!"

Nach fünf WM-Qualifikationsspielen, von denen die ersten drei im vergangenen März noch unter van Gaals glücklosem Vorgänger Frank de Boer stattgefunden hatten, befinden sich die Holländer nach drei Pflichtsiegen und einer 2:4-Niederlande in der Türkei sowie dem 1:1 in Norwegen in zwar keiner besonders guten Tabellensituation. Aber immerhin stehen ihnen noch alle Möglichkeiten offen. Wegweisend dürfte bereits am Dienstagabend in Amsterdam das Topspiel gegen den Tabellenführer Türkei (3:0 in Gibraltar) sein. Die Türkei und Norwegen treffen dann im Oktober aufeinander, im November hat die Niederlande noch das Heimspiel gegen Norwegen. Jene drei Teams werden wohl den direkten WM-Startplatz und das Playoff-Ticket unter sich ausmachen.