Der Algorithmus ist die Geißel unserer Zeit, aber manchmal ist er auch zu etwas nütze. Wer sich diese Woche auf einer beliebigen Videoplattform auch nur einen Kurzfilm aus Glasgow anschaute, der bekam kurz darauf nach dem Prinzip „Kunden, die Scott McTominays Fallrückziehertor mochten, mochten auch den Jubel im Pub in Aberdeen“ hunderte Kurzfilme ausgespielt. In Zeiten, in denen Handykameras überall filmen, wurde Schottlands 4:2 gegen Dänemark und die damit verbundene erste WM-Qualifikation seit 1998 aus allen Perspektiven dokumentiert.
MeinungWM 2026:Der Länderfußball weckt Emotionen, die der moderne Klubfußball verhindert
Kommentar von Martin Schneider
Lesezeit: 2 Min.
Und das ist diesmal ausgerechnet das Verdienst der Fifa, die diese Emotionen vermarktet.
Schottland fährt zur Fußball-WM:Per Fallrückzieher nach Amerika
Nach Jahren voller Rückschläge fährt Schottland tatsächlich zur WM. Die Fans im Hampden Park rasten aus – auch weil das Team gleich mehrere Tore von umwerfender Schönheit erzielt.
