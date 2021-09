Erling Haaland hat einen Comeback-Sieg des niederländischen Nationaltrainers Louis van Gaal verhindert. Ein frühes Tor der Dortmunder Stürmers (20. Minute) brachte Norwegen beim WM-Qualifikationsspiel in Oslo in Führung, für die Niederländer traf der frühere Bremer Davy Klaassen zum 1:1-Endstand (36.). Van Gaal, 70, grummelte nach dem Start in seine dritte Bondscoach-Amtszeit: "Wir müssen als Team besser werden, wir haben keine Weltklasse-Mannschaft." Auch die WM-Qualifikation ist kein Selbstläufer, durch das Remis bleibt die Niederlande Zweiter in der Gruppe G, Norwegen folgt punktgleich. Gut für beide: Spitzenreiter Türkei kassierte gegen Montenegro tief in der Nachspielzeit das 2:2.

Wirbel gab es vor Österreichs müdem 2:0-Pflichtsieg in Moldau. Weil über dem Stadion in Chisinau eine Drohne kreiste, begann die Partie aus Sicherheitsgründen erst mit rund 30 Minuten Verspätung. Österreich liegt trotz des Erfolges durch Tore des Hoffenheimers Christoph Baumgartner (45.) und von Stürmer Marko Arnautovic (90.+4) weiterhin fünf Punkte hinter dem Gruppenersten Dänemark, der beim 2:0 (2:0) gegen Schottland zum vierten Sieg im vierten Spiel kam.

Schwer tat sich Weltmeister Frankreich in der Gruppe D gegen Bosnien-Herzegowina. Beim ersten Länderspiel in Straßburg seit 25 Jahren brachte Sturmroutinier Edin Dzeko die Gäste in Führung (36.). Nur drei Minute später fixierte der soeben aus Barcelona zu Atlético Madrid gewechselte Antoine Griezmann den 1:1-Endstand. Frankreich, das nach einer roten Karte für Koundé (51.) dezimiert zu Ende spielte, bleibt in seiner von zahlreichen Unentschieden geprägten Gruppe ungeschlagen Erster.