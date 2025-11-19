WM-Qualifikation für Österreich„Wir haben das alle noch nie miterlebt“

Seine Laufschuhe hatte David Alaba bereits gegen seine Fußballschuhe getauscht, woran man das Ausmaß des Dramas schon erkennen konnte. Im Ernst-Happel-Stadion lief die zweite Halbzeit dieser finalen Partie der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina, sie lief weiterhin nicht im Sinne Österreichs, und so lief Alaba sich doch warm. Der Kapitän, der einmal mehr verletzt war und eigentlich nicht spielen sollte. Nur: Was war die Alternative? An der Seitenlinie hin und her tigern, wie das ganze bisherige Spiel schon? Kaum mehr auszuhalten.