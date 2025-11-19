Zum Hauptinhalt springen

WM-Qualifikation für Österreich„Wir haben das alle noch nie miterlebt“

Lesezeit: 4 Min.

Amerika, wir kommen: Marko Arnautovic (vorne) und David Alaba im Ernst-Happel-Stadion.
Amerika, wir kommen: Marko Arnautovic (vorne) und David Alaba im Ernst-Happel-Stadion. (Foto: Lisa Leutner/Reuters)

Seit 1998 scheiterte Österreich bei jedem Versuch, sich für eine Fußball-WM zu qualifizieren. Jetzt überwinden ein deutscher Trainer und seine goldene Generation das lange Leiden als Alpen-Sisyphus.

Von Felix Haselsteiner, Wien

Seine Laufschuhe hatte David Alaba bereits gegen seine Fußballschuhe getauscht, woran man das Ausmaß des Dramas schon erkennen konnte. Im Ernst-Happel-Stadion lief die zweite Halbzeit dieser finalen Partie der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina, sie lief weiterhin nicht im Sinne Österreichs, und so lief Alaba sich doch warm. Der Kapitän, der einmal mehr verletzt war und eigentlich nicht spielen sollte. Nur: Was war die Alternative? An der Seitenlinie hin und her tigern, wie das ganze bisherige Spiel schon? Kaum mehr auszuhalten.

Zur SZ-Startseite

Ralf Rangnick im Interview
:"Ich bin halber Österreicher"

Mit Ralf Rangnick als Trainer ist bei Österreichs Nationalelf die Euphorie zurück. Nun trifft sie auf Deutschland mit Julian Nagelsmann. Gespräch über große Pläne eines kleinen Landes, über Alaba und Córdoba - und seinen EM-Hit "Hoch gwimmas (n)imma".

SZ PlusInterview von Felix Haselsteiner und Moritz Kielbassa

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite