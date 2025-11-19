Seine Laufschuhe hatte David Alaba bereits gegen seine Fußballschuhe getauscht, woran man das Ausmaß des Dramas schon erkennen konnte. Im Ernst-Happel-Stadion lief die zweite Halbzeit dieser finalen Partie der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina, sie lief weiterhin nicht im Sinne Österreichs, und so lief Alaba sich doch warm. Der Kapitän, der einmal mehr verletzt war und eigentlich nicht spielen sollte. Nur: Was war die Alternative? An der Seitenlinie hin und her tigern, wie das ganze bisherige Spiel schon? Kaum mehr auszuhalten.
WM-Qualifikation für Österreich„Wir haben das alle noch nie miterlebt“
Seit 1998 scheiterte Österreich bei jedem Versuch, sich für eine Fußball-WM zu qualifizieren. Jetzt überwinden ein deutscher Trainer und seine goldene Generation das lange Leiden als Alpen-Sisyphus.
Von Felix Haselsteiner, Wien
Ralf Rangnick im Interview:"Ich bin halber Österreicher"
Mit Ralf Rangnick als Trainer ist bei Österreichs Nationalelf die Euphorie zurück. Nun trifft sie auf Deutschland mit Julian Nagelsmann. Gespräch über große Pläne eines kleinen Landes, über Alaba und Córdoba - und seinen EM-Hit "Hoch gwimmas (n)imma".
