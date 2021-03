Die norwegische Nationalmannschaft hat ihr erstes Qualifikationsspiel zur WM 2022 für eine stille Botschaft zur Menschenrechtslage bei WM-Gastgeber Katar genutzt. Kapitän Martin Ödegaard, BVB-Stürmer Erling Haaland und ihreKollegen trugen beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Gibraltar zunächst weiße T-Shirts mit der Aufschrift "Respect - On and off the pitch" (Respekt - auf und neben dem Platz). Später hatten sie bei der NaHymne ähnliche Shirts mit dem Schriftzug "Human rights - On and off the pitch" (Menschenrechte - auf und neben dem Platz) an. Auch der neue Nationalcoach und frühere Kölner Stale Solbakken trug eines der Shirts. Er hatte bereits vor der Partie verraten, dass er und seine Spieler die Katar-Problematik diskutiert und sich auf eine Aktion verständigt hätten.