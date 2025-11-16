Bloß nicht verlieren: Gegen die Slowakei reicht dem DFB-Team ein Remis zur direkten WM-Teilnahme. Sollte das nicht gelingen, ist der Weg nach Nordamerika zwar noch möglich, aber ungleich schwieriger als in der Vergangenheit.

Der einfache Fall ist: Deutschland verliert einfach nicht gegen die Slowakei und qualifiziert sich direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und USA. Hurra, Mund abputzen, Flieger buchen, kein Mensch fragt mehr nach der ersten Halbzeit von Luxemburg. Dann würde es noch für Freunde von Auslosungsmodalitäten spannend bei der Frage, in welchen Lostopf das DFB-Team wandert. Eins oder zwei stehen zur Auswahl, wobei zwei einigermaßen unangenehm werden könnte. So ein Vorrundenspiel zum Beispiel gegen den Gastgeber Mexiko oder gegen Thomas Tuchels Engländer wäre zwar reizvoll, müsste aber aus Sicht einer Nation, die zweimal nacheinander in der WM-Gruppenphase gescheitert ist, vielleicht nicht unbedingt sein.