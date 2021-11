Vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz muss Fußball-Europameister Italien einen weiteren herben personellen Dämpfer verkraften: Innenverteidiger Giorgio Chiellini, 37, von Juventus Turin reiste am Mittwoch angeschlagen von der Nationalmannschaft ab, laut der Zeitung Gazzetta dello Sport soll er in Turin von Juve-Ärzten untersucht werden. Ersetzen könnte ihn im Spiel um den Gruppensieg Francesco Acerbi von Lazio Rom. Einen Tag zuvor meldete sich bereits Italiens Torjäger Ciro Immobile (ebenfalls Lazio Rom) für die Schweiz-Partie wegen einer Muskelverletzung ab. Azzurri-Trainer Roberto Mancini muss damit am Freitagabend (20.45 Uhr) in Rom auf zwei erfahrene Stammspieler verzichten. In der Qualifikations-Gruppe C liegen Italien und die Schweiz vor der Partie punktgleich in Führung, das Hinspiel endete 0:0. Nur der Gruppensieger erreicht direkt die WM Ende 2022 in Katar.