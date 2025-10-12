Zum Hauptinhalt springen

DFB-Gegner in der WM-QualiIn Nordirlands Fußball spiegeln sich die Konflikte der Insel

Die Fans im Windsor Park von Belfast sind gerne laut und viele Nordiren blicken auf eine bewegte Geschichte ihres Landes zurück.
Wer sich vor dem Duell mit dem DFB in Belfast umhört, spürt die komplizierte Geschichte des Landes. Der Fußball kann konfessionelle Grenzen verwischen – oder mancherorts verstärken.

Von Ronny Blaschke, Belfast

In einer Stadt, in der Symbole über Leben und Tod entscheiden konnten, sollte man auch im Fußball auf jedes Detail achten. Der FC Crusaders, einer der erfolgreichsten Vereine Nordirlands, ist im Norden von Belfast zu Hause. An den Hauseingängen weht der Union Jack. Es ist eine Gegend, in der überwiegend Protestanten leben, die sich mit Großbritannien verbunden fühlen.

