Einer Regel aus dem Amateurfußball folgend, kann ein Mannschaftsarzt mit nur zwei medizinischen Utensilien ungefähr 80 Prozent aller Fußballverletzungen heilen: mit Eisspray und Tape. Das Eisspray kommt bevorzugt während des Spiels zur Anwendung, Tape eher vor der Partie, um Körperteile mit Klebeband zu fixieren. Eisspray und Tape sind wie das Kabinenbier oder das Abspielen fragwürdiger Schlagermusik ein Element, das den Fußball über alle Leistungsstufen verbindet. Und so pries auch Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntag vor dem so wichtigen Spiel gegen die Slowakei die Fähigkeiten des DFB-Physiotherapeuten an, ein „enges Tape“ zu machen. Dieses soll das Sprunggelenk von Kapitän Joshua Kimmich stabilisieren, der das Endspiel um die direkte WM-Qualifikation „ganz, ganz ungern“ verpassen wolle.
DFB-TeamNervös? Na hoffentlich
Lesezeit: 3 Min.
Vor dem entscheidenden WM-Qualifikationsduell gegen die Slowakei gibt sich Julian Nagelsmann zuversichtlich. Zur Vorbereitung rekapituliert er nochmals die Entwicklung während seiner mehr als zweijährigen Bundestrainerzeit.
Von Martin Schneider
DFB-Team in der WM-Qualifikation:Selbst Luxemburg kann diese Mannschaft eine Halbzeit lang auffressen
2:0 gewonnen, aber das ist auch schon die beste Nachricht. Mal wieder zeigt die deutsche Nationalelf, dass ihr die Souveränität einer Spitzenmannschaft fehlt.
Lesen Sie mehr zum Thema