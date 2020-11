Der 3:1-Sieg gegen die Ukraine hat für die deutsche Nationalelf einen zusätzlichen positiven Effekt. Durch den Erfolg hat das Team von Bundestrainer Joachim Löw bei der Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen für 2022, die am 7. Dezember in Zürich stattfindet, einen Platz im ersten Lostopf der zehn besten europäischen Mannschaften sicher. Auch bei einer Niederlage im letzten Länderspiel des Jahres an diesem Dienstag in Spanien kann die DFB-Auswahl nicht mehr in den zweiten Lostopf abrutschen.

Maßgeblich für die Einteilung am 7. Dezember ist die Platzierung in jener Weltrangliste, die vom Weltverband Fifa am 26. November veröffentlicht wird. Vor den November-Spielen war Deutschland als Gesamt-14. der Rangliste das neuntbeste Team aus Europa. Die Schweiz auf Position elf und alle anderen schlechter platzierten Teams können seit Samstagabend nicht mehr an der DFB-Elf vorbeiziehen.

Die Berechnung der Rangliste ist kompliziert, die Punkte werden anhand diverser Variablen wie der Ergebnisse und der Stärke der Gegner errechnet. Die Zuordnung in den ersten Lostopf ist von Bedeutung, weil Deutschland damit Qualifikations-Duellen mit Topteams wie Frankreich, Spanien, Portugal oder England sicher aus dem Weg geht. Und nur die zehn Gruppensieger der Qualifikation qualifizieren sich direkt für die WM 2022.