Bayern München muss im Titelkampf der Bundesliga um Weltfußballer Robert Lewandowski bangen. Der polnische Nationalspieler war am Sonntagabend beim 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Andorra in der 63. Minute wegen Knieproblemen verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Zuvor hatte der Torjäger einen Doppelpack erzielt. "Die ersten Prognosen sind nicht ganz so schlimm", gab Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß Entwarnung. Der RTL-Experte hatte sich noch am Abend telefonisch über den Gesundheitszustand des Topstürmers erkundigt. "Mir ist gerade das Herz stehen geblieben", hatte Hoeneß zuvor gesagt.

Lewandowski war im Strafraum ein Gegenspieler aufs Bein gefallen, danach saß der 32-Jährige mit einem dicken Eisverband um das rechte Knie auf der Ersatzbank. Polens Nationaltrainer Paulo Sousa hoffte indes, dass es "nichts Ernstes" sei. "Er hat ein wenig Schmerzen im Knie gehabt", sagte Sousa. Eine Untersuchung am Montag soll weitere Erkenntnisse bringen. Am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) trifft Polen in Wembley im Topspiel der Gruppe I auf England. In der Liga sind die Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im möglicherweise richtungsweisenden Duell um die Meisterschaft bei Verfolger RB Leipzig zu Gast.

RB Leipzigs Dani Olmo hat Ex-Weltmeister Spanien vor der nächsten Enttäuschung in der WM-Qualifikation bewahrt. Olmo traf für Spanien per Fernschuss in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (0:1)-Sieg in Georgien. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Griechenland ist die Mannschaft von Trainer Luis Enrique in der Gruppe B mit vier Punkte Zweiter hinter Schweden, das mit Zlatan Ibrahimovic 3:0 (2:0) in Kosovo gewann.

Weltmeister Frankreich hatte in der Gruppe D bereits am Sonntagnachmittag mit einem 2:0 (2:0) in Kasachstan Wiedergutmachung betrieben für den verpatzten Start beim 1:1 gegen die Ukraine. Die englische Nationalmannschaft (Gruppe I) holte mit einem 2:0 (1:0) in Albanien den zweiten Sieg im zweiten Spiel - wie auch Italien mit einem 2:0 (1:0) in Bulgarien (Gruppe C). Das Spiel der Schweizer gegen Litauen wurde verspätet angepfiffen, weil ein Tor wenige Zentimeter zu hoch war und ausgetauscht werden musste.

In der deutschen Gruppe J feierte Armenien ebenfalls den zweiten Erfolg. Nach dem 2:0 (0:0) gegen Island, das am Donnerstag in Duisburg gegen die deutsche Nationalmannschaft verloren hatte, steht die Mannschaft des spanischen Trainers Joaquín Caparrós mit sechs Punkten als Tabellenzweiter hinter Deutschland glänzend da. Nordmazedonien, am kommenden Mittwoch der DFB-Gegner, gewann mühelos mit 5:0 (1:0) gegen Liechtenstein. Dänemark hatte in der Gruppe F beim 8:0 (5:0) gegen Moldau keine Mühe.

In Tiflis vor mehreren Hundert Zuschauern kassierte Spanien kurz vor der Halbzeitpause das 0:1 durch Chwicha Kwarazchelia (44.) nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr. Ferrán Torres sorgte nach guter Kombination für den Ausgleich (56.). Offensiv entwickelte der Weltmeister von 2010 aber zu wenig Druck.

Das Remis wäre für das gut verteidigende und vom früheren Bayern-Profi Willy Sagnol trainierte Georgien nicht unverdient gewesen - doch dann traf Olmo. "Ich widme das Tor dem gesamten Team, weil wir diesen Sieg gebraucht haben", sagte der Bundesliga-Profi: "Es ist schwierig zu beschreiben, wie sich das anfühlt - es ist einzigartig."

England tat sich schwer - und gewann dann doch

Ibrahimovic leitete artistisch für Schweden das 1:0 durch Ludwig Augustinsson (12.) ein, auch an der Entstehung des zweiten Tores durch den früheren Dortmunder Alexander Isak (35.) war der 39-Jährige beteiligt. Zudem traf Sebastian Larsson (70.) per Handelfmeter, als Ibrahimovic schon ausgewechselt war. Italien ging durch einen verwandelten Foulelfmeter durch Andrea Belotti (43.) in Führung, auch Manuel Locatelli (83.) traf.

Die Engländer taten sich nach dem 5:0 zum Auftakt gegen San Marino am Sonntagabend zunächst schwer - bis Stürmerstar Harry Kane (39.) zur Führung traf. Mason Mount (63.) erhöhte nach der Pause. Für Frankreich erzielten Ousmane Dembelé (19. Minute) und Sergej Maliy (44./Eigentor) die Treffer. Starstürmer Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain vergab in der 75. Minute per Foulelfmeter die Chance zum 3:0.