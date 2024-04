Nordkorea bei der Teamaufstellung vor dem WM-Qualifikations-Hinspiel am 21. März, das Japan mit 1:0 gewann.

Kommentar von Thomas Hahn, Tokio

Nordkorea zu bestrafen, ist schwierig. Die Vereinten Nationen und andere versuchen das seit vielen Jahren mit Sanktionen auf Handel und Finanzaktionen, vor allem wegen des unerlaubten Atomwaffenprogramms, das die Parteidiktatur in Pjöngjang unterhält. Aber es nützt nichts. Nordkorea mogelt sich mit vielfältigen Methoden an den Sanktionen vorbei und rüstet munter weiter. Autoritäre Regime sind so. Sie lassen nur ihre eigenen Regeln gelten und finden alles andere ungerecht. Nichts zu machen.