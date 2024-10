Die Pause im Sommermärchen-Prozess dauert einige Wochen länger als zunächst vorgesehen. Das Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt wird erst am 7. November fortgesetzt. Der Prozess war Mitte September wegen einer Erkrankung der Vorsitzenden Richterin Eva-Marie Distler unterbrochen worden und sollte ursprünglich am 11. Oktober weitergehen. In dem Anfang März eröffneten Prozess mussten sich ursprünglich die drei ehemaligen DFB-Spitzenfunktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall verantworten.