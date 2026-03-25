Nun tagt es also wieder, das Jüngste Gericht. Elf Männern in Azurblau wird der Prozess gemacht werden, gemeinsam mit einem grimmigen Kabinenobmann, der nicht nur bessere Zeiten kennt, sondern einen der triumphalsten Momente des italienischen Fußballs leibhaftig miterlebt hat: Gennaro Gattuso war dabei, als die Squadra Azzurra im fernen Jahre 2006 ihr viertes Weltmeistersternchen errang; jetzt soll er als Coach verhindern, dass das dritte Weltmeisterturnier nacheinander ohne Italien stattfinden muss. Drei Mal! Es wäre kaum zu fassen.
WM-PlayoffsItalien kämpft gegen die Angst
Lesezeit: 4 Min.
Verpasst Italien zum dritten Mal in Serie die WM? Gennaro Gattuso, Held von 2006, hat es als Nationaltrainer immerhin geschafft, seine Spieler zu vereinen – und das ganze Land. Jedenfalls vorerst.
Von Thomas Hürner
DFB-Keeper Baumann im Gespräch:„Es fühlt sich aktuell nach Nummer eins an“
Er darf es jetzt endlich sagen: Oliver Baumann wird wohl als Stammtorwart ins WM-Turnier starten. Im Interview spricht er über seinen Kampf um Anerkennung, unerreichbare Qualitäten von Manuel Neuer und einen begehrten Rekord.
Lesen Sie mehr zum Thema