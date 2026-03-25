Nun tagt es also wieder, das Jüngste Gericht. Elf Männern in Azurblau wird der Prozess gemacht werden, gemeinsam mit einem grimmigen Kabinenobmann, der nicht nur bessere Zeiten kennt, sondern einen der triumphalsten Momente des italienischen Fußballs leibhaftig miterlebt hat: Gennaro Gattuso war dabei, als die Squadra Azzurra im fernen Jahre 2006 ihr viertes Weltmeistersternchen errang; jetzt soll er als Coach verhindern, dass das dritte Weltmeisterturnier nacheinander ohne Italien stattfinden muss. Drei Mal! Es wäre kaum zu fassen.