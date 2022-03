Die Ukraine bestreitet ihr Playoff-Spiel zur Fußball-WM in Katar erst im Juni. Das für den 24. März geplante Halbfinale gegen Schottland wurde vom Weltverband Fifa wegen der russischen Invasion in der Ukraine verlegt. Der ukrainischen Verband hatte die Verschiebung beantragt.

In Abstimmung mit den drei Gegnern aus dem Playoff-Strang der Ukraine - Österreich, Wales und Schottland - sei die Entscheidung "einstimmig im Geist der Solidarität" gefallen, teilte die Fifa mit. Man könne, so der ukrainische Verband, gegenwärtig unmöglich Reisen und Training der Nationalelf organisieren. Das andere Halbfinale zwischen Wales und Österreich findet wie geplant am 24. März statt. Der Sieger spielt dann im Juni gegen Schottland oder die Ukraine um die WM-Teilnahme.

Zudem entschied die Fifa, dass in einem anderen WM-Playoff-Strang wegen des Ausschlusses von Russland der geplante Halbfinal-Gegner Polen kampflos ins Finale einzieht. Dort trifft Polen am 29. März auf Schweden oder Tschechien. Schweden kritisierte am Mittwoch den Wettbewerbsvorteil für die Polen. Russland klagt gegen seinen Ausschluss vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas.