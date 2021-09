Uefa-Präsident Aleksander Ceferin droht mit einem Boykott der Fußball-Weltmeisterschaften, sollte das Turnier tatsächlich künftig im Zweijahresrhythmus ausgerichtet werden. "Wir können entscheiden, nicht teilzunehmen", sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit der Times. "So weit ich weiß, gehen die Südamerikaner da auch mit - viel Glück mit einer solchen WM. Ich denke, das wird niemals passieren, da es so sehr gegen die grundlegenden Prinzipien des Fußball verstößt", sagte der Slowene.

Fifa-Direktor Arsène Wenger sagte am Donnerstag während einer Pressekonferenz, seine technische Beratungsgruppe schlage die Ausrichtung der WM alle zwei Jahre offiziell vor. Dem Vorschlag zufolge sollen die Änderungen nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit erstmals 48 Nationen endgültig greifen. 2027 würden dann die Turniere der Konföderationen ausgerichtet werden, also auch die Europameisterschaft. Im bislang geplanten EM-Jahr 2028 stünde dann die nächste WM an. Bei vielen Beteiligten stößt diese Idee auf große Gegenwehr, insbesondere in Europa. Neben der Uefa sprachen sich die internationalen Zusammenschlüsse der Profiligen gegen ein solches Unterfangen aus, zudem übten die organisierten europäischen Fan-Organisationen Kritik. Der Vorschlag würde "den Fußball töten", so Uefa-Chef Ceferin.