Die Volleyballerinnen aus Kenia haben den deutschen Spielerinnen etwas voraus: Sie waren sowohl 2021 in Tokio als auch 2024 in Paris bei den Olympischen Spielen dabei. Als afrikanischer Qualifikant haben die Kenianerinnen bei beiden Turnieren zwar kein Match gewonnen, geschweige denn einen Satz, aber die Relevanz des olympischen Mottos ist allseits bekannt.

Dabeisein ist alles – dies galt für deutsche Volleyballerinnen zum bislang letzten Mal bei Olympia 2004. Auch Kenia hat damals in Athen mitgespielt, aber weil sie in verschiedenen Gruppen angetreten waren und beide das Viertelfinale verpasst hatten, sind Deutschland und Kenia damals nicht aufeinandergetroffen. Im November 2011 beim World Cup in Nagano haben deutsche Volleyballerinnen 3:0 gegen Kenia gewonnen, und am Samstag bei der Weltmeisterschaft in Thailand sind sie auf Phuket im ersten Gruppenspiel wieder aufeinandergetroffen. Wieder gab es einen 3:0-Sieg für das deutsche Team.

Kenia steht in der Weltrangliste auf Platz 27, die deutschen Volleyballerinnen sind Elfte. Insofern war es kein Wunder, dass sie Kenia binnen knapp 80 Minuten in drei Sätzen (25:22, 25:8, 25:20) besiegen konnten und dabei spielerisch nicht einmal ans Limit gehen mussten. Die erste Partie bei einem großen Turnier gilt selbst gegen einen sportlich kleineren Gegner immer als eine Hürde – und die hat das Team halbwegs solide gemeistert. Lina Alsmeier und Emilia Weske waren mit je 13 Punkten die besten deutschen Scorerinnen.

Den Sieg sichern die starken Aufschläge von Antonia Stautz

Dass die deutsche Mannschaft sich zumindest phasenweise schwertat, erklärte Kapitänin Camilla Weitzel hinterher so: „Im ersten Satz haben wir ein bisschen gebraucht, um reinzukommen – aber in der Crunchtime haben wir mentale Stärke gezeigt.“ Das galt dann ebenso für den dritten Satz, in dem am Ende zwei starke Aufschläge von Antonia Stautz den deutschen Sieg perfekt machten.

Nach Kenia als Nummer 27 der Welt steht in der zweiten Begegnung bei der WM an diesem Montag (12 Uhr, ZDF-Livestream) ein Treffen mit der Nummer 22 an, Vietnam. Die Vietnamesinnen haben in ihrem Auftaktspielspiel den deutlich favorisierten Polinnen zwar den ersten Satz stibitzt, das Spiel aber trotzdem erwartungsgemäß mit 1:3 verloren. Polen als Nummer drei der Welt ist am Mittwoch der finale Gruppengegner der deutschen Mannschaft. In diesem Spiel steht die Entscheidung zu erwarten, wer von beiden die Gruppe gewinnt, um dadurch im Achtelfinale womöglich dem hohen WM-Topfavoriten Italien aus dem Weg gehen zu können. Dieses Achtelfinale wäre am nächsten Samstag. „Klar haben wir uns den möglichen Weg durchs Turnier schon angeschaut“, sagt Camilla Weitzel, „aber wir wollen von Spiel zu Spiel denken, und da lautet die nächste Aufgabe nun erst mal Vietnam.“

Bundestrainer Giulio Bregoli hat sein Team gegen Kenia mitunter „ein bisschen zu hektisch“ gesehen, aber das sei nicht ungewöhnlich in einem ersten Spiel. Für die Partie gegen Vietnam erhofft er sich mehr Ruhe und Abgeklärtheit. Das Team benötigt eine Leistungssteigerung, um dann am Mittwoch bereit zu sein für das ultimative Gruppenfinale gegen Polen.