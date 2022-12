Warum Palästina-Flaggen in Katar geduldet werden

Politische Botschaften haben laut Fifa in Katar nichts zu suchen. Trotzdem sind die Farben Palästinas präsent. Das stößt in den arabischen Ländern auf Sympathie - löst aber auch Debatten aus.

Von Mirco Keilberth, Tunis

Neben den letzten acht für das Viertelfinale qualifizierten Teams ist bei der WM in Katar noch ein Land dabei, das auf keinem Spielplan erscheint. In den Stadien und auf den Fanmeilen ist es dennoch sehr präsent: Überall sind Armbänder, Flaggen und Accessoires in palästinensischen Farben zu sehen.