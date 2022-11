Pflicht zur Fürsorge gegenüber dem eigenen Kapitän: So begründet der DFB, warum Manuel Neuer die "One Love"-Armbinde bei der WM nun doch nicht tragen wird.

Von Philipp Selldorf, al-Shamal

Die Armbinde des Kapitäns hat in der Geschichte der deutschen Nationalelf schon öfter Kontroversen hervorgebracht. Mit dem Vorfall, der am Montag den DFB und die in Katar stationierte Nationalmannschaft buchstäblich erschütterte, sind die traditionellen Hahnenkämpfe aber nicht zu vergleichen - auch wenn Präsident Bernd Neuendorf das Vorkommnis als "frustrierende Machtdemonstration" der Fifa einordnete, nachdem der Weltverband am Montagvormittag dem DFB und sechs weiteren europäischen WM-Teilnehmern eine autoritäre Ansage gemacht hatte.