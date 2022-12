Von Dunja Ramadan

Es seien die schönsten Bilder, die diese Weltmeisterschaft in Katar in die Welt hinausgeschickt hat, heißt es bereits im Netz: Die Marokkaner, wie sie ihre Mütter abbusseln, umtänzeln, umarmen. In Europa ziehen meist die Spielerfrauen die Blicke auf sich, in Katar die Mütter. Nach ihren Siegen, und davon gab es in den vergangenen Wochen nun mal einige, eilen die marokkanischen Spieler zu ihren Müttern, sie klettern auf die Tribüne, holen sich ein Bussi ab und geben eins auf die Stirn oder auch mal direkt auf den Mund zurück.

Vor allem das Bild von Achraf Hakimis Mutter, die beherzt das Gesicht ihres Sohnes packt und ihm einen Kuss auf die Wange drückt, ging nach dem Spiel gegen Belgien viral. Der 24-Jährige postete es kurze Zeit später auf seiner Instagram-Seite, dazu auf Arabisch: "Ich liebe dich, Mama." 3,5 Millionen Likes.

Nach dem Sieg gegen Portugal war es dann Mittelfeldspieler Sofiane Boufal, wie er mit seiner Mutter Hand in Hand auf dem Spielfeld tanzt. Mittlerweile wartet man nach dem Abpfiff geradezu auf diese Mutter-Sohn-Szenen. Was hat es mit dieser marokkanischen Mutterliebe auf sich?

Die marokkanische Sportseite Hesport hat das Geheimnis für sich bereits gelüftet: "Die gute Absicht und die Bittgebete der Eltern - rein marokkanische Rezepte, vom "Chef" Walid (Regragui, Marokkos Nationaltrainer, Anm. d. Red.) gekocht - änderten die Taktik des marokkanischen Fußballs." Auch der katarische Sportkanal Alkass ist sich sicher: "Die Zufriedenheit der Eltern ist das Geheimnis der Brillanz der Mannschaft von Regragui." Dazu wird ein O-Ton des Trainers eingeblendet, der - natürlich - mit einem Grußwort an seine Mutter beginnt: "Schau, es kommt alles mit dem Segen der Eltern", sagt Regragui und zeigt nach oben. Deshalb solle man sich um seine Mütter und Väter kümmern. "Tut Gutes und Gott wird euch nicht im Stich lassen."

Im arabischen Netz kursieren dazu die Evergreens der islamisch begründeten Mutterliebe, vor allem prominente Überlieferungen des Propheten Mohammed, etwa: "Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter", oder der Klassiker, den muslimische Mütter sehr gerne zitieren, wenn die Kinder frech sind. So soll einst ein Mann den Propheten Muhammed gefragt haben: "Wer hat das meiste Recht auf meine gute Umgangsweise?" Der Prophet antwortete: "Deine Mutter." Der Mann fragte: "Wer danach?" Der Prophet sagte wieder: "Danach deine Mutter." Der Mann fragte weiter: "Und wer danach?" Und wieder antwortete der Prophet: "Danach deine Mutter." Der Mann fragte nochmals: "Wer danach?" Da sagte der Prophet: "Danach dein Vater."

Auch in den arabischen Medien interessiert sich kaum jemand für die Väter. Stattdessen werden die Spielermütter interviewt. So sagte die Mutter des Trainers Regragui dem marokkanischen Fernsehsender Arriyadia in einem Interview, sie sei zum ersten Mal mitgereist. "Ich war nie dabei, weder in seiner Zeit als Spieler noch als Trainer. Ich bin extra aus Paris nach Katar gekommen, um ihm eine Stütze zu sein." Tatsächlich sollen Regragui und der Präsident des Königlich-Marokkanischen Fußballverbands, Fouzi Lekjaa, vor der WM entschieden haben, dass die Familien der Spieler einen Anspruch auf eine All-Inclusive-Reise nach Katar haben. Das Wyndham Doha West Bay Hotel, in denen die Spieler und deren Familien untergebracht sind, fühle sich "gelegentlich wie ein entzückendes, von Eltern geführtes Sommercamp an", schreibt Aljazeera-Autor Maher Mezahi.

Die Mütter teilen sich in diesen Tagen nicht nur die Unterkunft, sondern sie haben auch eine ähnliche Biografie: So waren es oft hart arbeitende Frauen, manche von ihnen alleinerziehend, die ihre Kinder in Europa großzogen. Die zupackende Mutter von Achraf Hakimi putzte früher Häuser in Madrid, sein Vater arbeitete als Straßenverkäufer. In einem Interview erzählte der 24-Jährige, dass er aus einer bescheidenen Familie komme, die "Probleme damit hatte, sich das Leben zu finanzieren". Die tanzende Mutter von Boufal, Zoubida Belmoulat, hat in Paris als Putzfrau gearbeitet und ihre beiden Kinder alleine großgezogen. Seine Mutter bezeichnet Boufal als "Felsen".

Als Hakim Ziyech, der als Rückkehrer eine Schlüsselrolle im Nationalteam spielt, im Sommer 2020 für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum FC Chelsea wechselte, schickte ihm seine Mutter eine Videobotschaft, in der sie ihm auf Arabisch viel Erfolg in London wünschte. In dem Video sitzt Ziyech, der in den Niederlanden aufwuchs, mit Tränen in den Augen in einem leeren Kinosaal. Seine Mutter sei "eine stolze Frau", die ein "hartes Leben" hatte, sagt er auf Niederländisch. Sie sei in einem sehr jungen Alter in die Niederlande gekommen, hat dort neun Kinder großgezogen und ihren Mann viel zu früh verloren. "Ich tue das, weil ich es liebe, aber es ist alles für sie", sagt er zum Schluss.