Tischtennis-Frauen werden WM-Dritte„Alles gegeben“

Die deutschen Tischtennisspielerinnen haben das Endspiel der Team-Weltmeisterschaften in London verpasst. Sabine Winter, Ying Han und Nina Mittelham verloren im Halbfinale 0:3 gegen den WM- und Olympiazweiten Japan. Eine Medaille hatten die Europameisterinnen von 2025 schon vor diesem Spiel sicher. Bei großen Tischtennisturnieren wird Bronze an beide Halbfinal-Verlierer vergeben.

„Okay, wir haben 0:3 verloren. Aber wir haben wirklich alles gegeben und um jeden Punkt gekämpft“, sagte Bundestrainerin Tamara Boros. Sie sei stolz auf ihr Team, die Medaille ein schöner Erfolg. Ihre Auswahl habe lediglich gegen Japan verloren, betonte Boros: „Momentan sind sie noch besser als wir. Aber wir arbeiten weiter und versuchen, bis Olympia noch besser zu sein. Ich denke, wir können das schaffen.“

Sabine Winter führt 2:0 und verliert 2:3

Anders als bei der 1:3-Vorrundenniederlage gegen Japan stellte Boros diesmal die 43-jährige Ying Han auf die Position eins. Die erfahrene Abwehrspezialistin verlor gegen die japanische Topspielerin Miwa Harimoto knapp in 1:3 Sätzen.



Dreh- und Angelpunkt dieses Halbfinals war die anschließende Niederlage der aktuell besten deutschen Spielerin Sabine Winter. Die Weltranglistenneunte führte gegen die Olympiadritte Hina Hayata bereits mit 2:0 Sätzen, verlor aber noch mit 2:3. Bei diesem Rückstand wurde es auch für Nina Mittelham schwer. Die 29-Jährige unterlag Honoka Hashimoto mit 0:3.

„Wir sind traurig, dass wir uns nicht mit dem Finale belohnen konnten, die Japanerinnen waren einfach zu stark“, sagte Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann, die am letzten Tag in der Arena in Wembley nicht mehr zum Einsatz kam: „Wir hatten unsere Chancen, aber sie waren taktisch und spielerisch sehr gut.“

Für das deutsche Frauenteam war es bereits die neunte Medaille der WM-Geschichte. Fünf davon wurden aber bereits in den 1930er-Jahren erspielt. Seit der Wiedervereinigung kamen noch die Bronzemedaillen 1997, 2010 und 2022 dazu.