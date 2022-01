Von Thomas Kistner und Meike Schreiber

Zum Jahreswechsel hat sich Uli Hoeneß auch mal wieder über Katar geäußert. Hätte er noch was zu sagen beim FC Bayern München, so Hoeneß, würde er den lukrativen Sponsorenvertrag mit dem Emirat verlängern: "Meiner Meinung nach verbessert sich nichts, wenn man solche Kooperationen einstellt." Auch Herbert Hainer, der als Präsident beim FC Bayern in jedem Fall etwas zu sagen hat, sieht das so. Nach dem Eklat bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Anfang Dezember, als der viel beachtete Antrag eines Mitglieds, über die Partnerschaft mit der Fluglinie Qatar Airways abzustimmen, gar nicht erst zugelassen worden war, schrieb Hainer das auch in einem Brief. Der Brief ging an den Schweizer Strafrechtler Mark Pieth.