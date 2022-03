Fußball-WM:Diese Teams sind für Katar qualifiziert

Die WM beginnt am 21. November in Katar.

Am 21. November beginnt die Fußball-WM 2022 in Katar mit 32 Mannschaften. 27 Teams haben sich bereits qualifiziert, die Gruppenauslosung findet am 1. April statt. Die bereits für die Endrunde qualifizierten Verbände im Überblick:

Gastgeber (1 Team)

Katar

Europa (13 Teams)

Belgien

Deutschland

Dänemark

England

Frankreich

Kroatien

Niederlande

Schweiz

Serbien

Spanien

Portugal

Polen

Da das Relegationsspiel zwischen der Ukraine und Schottland wegen des Krieges noch nicht stattfinden konnte, haben auch noch Schottland, Wales und die Ukraine die Chance zur Qualifikation.

Südamerika (4,5 Teams)

Argentinien

Brasilien

Ecuador

Uruguay

Peru spielt in einem interkontinentalen Playoff-Spiel gegen Australien

Asien (4,5 Teams)

Iran

Südkorea

Japan

Saudi-Arabien

Afrika (5 Teams)

Senegal

Ghana

Marokko

Tunesien

Kamerun

Ozeanien (0,5 Teams)

Neuseeland und die Salomonen spielen den Teilnehmer der zweiten interkontinentalen Playoffs gegen den fünften der Nord- und Zentralamerika-Gruppe aus.

Nord- und Zentralamerika/Karibik (3,5 Teams)

Kanada

Zudem zwei Mannschaften des Trios USA, Mexiko, Costa Rica. Einer muss in die Playoffs gegen den Ozeanien-Vertreter.