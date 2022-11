Ein bisschen Algarve im Oman: Die deutsche Nationalmannschaft will sich in kurzer Zeit bestmöglich auf die WM in Katar vorbereiten.

Die WM in Katar könnte zu einem Form-schlägt-Klasse-Turnier werden. Umso mehr baut Bundestrainer Hansi Flick auf die kurze Vorbereitung im Oman - die ihn an ein gewinnbringendes Trainingslager mit dem FC Bayern erinnert.

Von Christof Kneer

Die erste Niederlage erlitt Paris Saint-Germain bereits, bevor der Ball auch nur in die Nähe von Kingsley Coman gekommen war. Wobei man nicht wissen kann, ob diese erste kleine Niederlage nicht vielleicht mit der großen zusammenhing, die ein paar Tage später folgen sollte, im Champions-League-Finale von Lissabon. Mit 0:1 unterlagen die Franzosen im August 2020 dem FC Bayern, was nach allgemein anerkannter Lesart vor allem daran lag, dass Joshua Kimmich in der 59. Spielminute eine Halbfeldflanke schlug, die wahrscheinlich aus alter Gewohnheit ins Zentrum Richtung Robert Lewandowski flog, aber erst beim dahinter stehenden Coman niederkam. Coman schloss die Augen, bevor er köpfte, und als er die Augen wieder öffnete, sah er auch nicht viel, weil die Mitspieler jubelnd auf ihn einsprangen. Es blieb das einzige Tor an diesem heiligen Abend, und der Bayern-Trainer, Hansi Flick, durfte sich im Stillen dafür beglückwünschen, dass er Coman extra für dieses Endspiel in die Startelf zurückgeholt hatte.