Es ist eine der spannenden offenen Fragen im Hinblick auf die WM in Katar: Verpasst Marco Reus einmal mehr ein großes Turnier? Am Dienstag jedenfalls war der 33-Jährige nicht mit an Bord, als Borussia Dortmund zum sportlich bedeutungslosen letzten Champions-League-Gruppenspiel in Kopenhagen aufbrach. Der BVB-Kapitän hat weiterhin Probleme mit einer Sprunggelenkverletzung, ein kurzes Comeback Mitte Oktober kam offenbar zu früh. Vor der Nominierung des deutschen WM-Kaders (10. November) könnte sich Reus nur noch in zwei Ligaspielen empfehlen. BVB-Sportchef Sebastian Kehl konnte vorerst nur Vages zur Personalie sagen: "Marco ist nicht mit dabei. Aber er wird nicht mehr lange weg sein."