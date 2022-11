Von Christof Kneer

Diese Unterbrechung des Trainings war nicht vorgesehen. Breitschultrige Menschen drängten sich plötzlich durch das Tor des Trainingsplatzes an der Säbener Straße, die Ordner hatten keine Chance. Die Spieler des FC Bayern waren überrascht von diesem kleinen Hausfriedensbruch, aber sie schienen nichts dagegen zu haben, warum auch, ein Schüler freut sich ja auch, wenn jemand an die Tür des Klassenzimmers klopft und mal kurz den Unterricht stört. Einer der Schüler, so schildern es Beobachter allerdings, sei überhaupt nicht begeistert gewesen von dem unerwarteten Besuch. Hätten die nicht vor oder nach dem Training kommen können?