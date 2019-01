17. Januar 2019, 23:10 Uhr WM in München Weltklasse

Die Vorrunde in München ist ein großer Erfolg. Weniger gut in Erinnerung wird sie für EM-Helden Dagur Sigurdsson bleiben.

Von Ralf Tögel

Dreimal war die Olympiahalle mit 12 000 Zuschauern ausverkauft, zweimal kamen knapp 10 000 Besucher in die Arena, mehr als 160 000 Tickets wurden verkauft. Olympiapark-Chefin Marion Schöne war wenig verwunderlich "mehr als zufrieden" und wagte einen selbstbewussten Ausblick auf das nächste Handball-Großereignis in Deutschland: "Wir haben Lob von allen Seiten bekommen und gesehen, wie gut Handball in München ankommt. Und wir haben eine sehr gute Visitenkarte für die Europameisterschaft 2024 abgegeben."

In der Tat, nicht nur die Stimmung war die ganze Woche über großartig, der letzte Spieltag hätte indes dramaturgisch nicht besser gelingen können. Erst sicherte sich Island mit dem 24:22 gegen Mazedonien in einer umkämpften Partie die Hauptrunde, danach kam es zum Duell der WM-Mitfavoriten Spanien und Kroatien. Als hätten sie sich abgesprochen meinten Domagoj Duvnak und Joan Canellas im Vorfeld, dass diese Vergleiche "immer 50:50 sind", entsprechend spannend geriet der hochklassige Schlagabtausch. Wobei das Team vom Balkan einen nicht zu überhörenden Vorteil auf seiner Seite wusste: Die bekannt große Kolonie der Kroaten in München, schien ihre emotionalsten Vertreter in die Halle geschickt zu haben, die Unterstützung für den zweimaligen Olympiasieger geriet ohrenbetäubend. Was die Kroaten letztlich verdienten 23:19-Sieg zu beflügeln schien. In einem anfänglich gleichwertigen Schlagabtausch, der von zwei robust zupackenden Abwehrreihen geprägt war, erarbeiteten sich die Kroaten mit fünf Treffern in Folge neben einen 13:10-Pausenvorsprung den entscheidenden Vorteil, der vor allem ihrem treffsicheren Rechtsaußen Zlatko Horvat, der mit acht Treffern bester Torschütze der Partie war, und dem Spiel über den Kreis zu verdanken war, das verlässlich von Zeljko Musa abgeschlossen wurde. Die Spanier kamen nie in ihr gefürchtetes Konterspiel, zwar war der rechte Flügelspieler Ferran Sole mit fünf Treffern einmal mehr bester Schütze, doch die Kroaten brachten den Vorteil mit Kampf und den Ideen von Spielgestalter Luka Cindric, der die vergangenen Spiele geschont wurde, verdient über die Zeit.

In der Partie zuvor hatten sich schon Island und Mazedonien einen hochklassigen Schlagabtausch geliefert. Wobei die Spielsysteme unterschiedlicher nicht hätten sein können. Auf der einen Seite die routinierten Mazedonier um ihren Spiritus Rector Kiril Lazarov (hinten, gegen Stefan Rafn Sigurmannsson), die den Ball so lange im Rückraum laufen lassen, bis sich eine Lücke bietet, der pfeilschnelle Linksaußen Dejan Manaskov freigespielt ist, oder einer der beiden 110-Kilo-Brocken am Kreis bedient werden kann. 13:11 führte Mazedonien zur Pause, doch Island stellte sich immer besser auf den Gegner ein. Der Erfahrung der Mazedonier setzten die Wikinger juvenilen Schwung entgegen: "Wir haben ein junges Team, viele Spieler haben noch nie so ein großes Turnier gespielt", erklärte Trainer Gudmundsson. In den Schlussminuten verließ Mazedonien die Kraft, so Lazarov, "wir haben einen Umbruch und momentan nur sechs, sieben erfahrene Spieler auf diesem Niveau".

In der ersten Partie des letzten Spieltages, die Japans Trainer Dagur Sigurdsson zum Endspiel für seine Mannschaft ausgerufen hatte, verloren die Japaner mit 22:23 gegen Bahrain, der entscheidende Treffer fiel mit dem letzten Angriff Sekunden vor Schluss.