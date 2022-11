Kommentar von Claudio Catuogno, Doha

Das Stadion liegt in tiefer Dunkelheit, nur 20 000 Grabkerzen beleuchten die Szenerie. Auf dem Rasen liegen 6500 mit Sand gefüllte Fußbälle. Es ist ein Mahnmal, das der "vielen Tausend Arbeitsmigranten" gedenken soll, "die auf den Baustellen der FIFA-WM in Katar gestorben sind" - aufgebaut im Stadion am Schloss Strünkede in Herne. Dankenswerterweise stellt der Initiator, die Arbeiterwohlfahrt, Bezirk Westliches Westfalen, umfangreiches Bildmaterial per Downloadlink zur Verfügung, inklusive Drohnenaufnahmen bei Nacht. Bringt ja auch nichts, so eine Installation, wenn sie nicht schick in Szene gesetzt wird.