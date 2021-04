Die deutsche Curling-Auswahl hat bei der WM in Kanada die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Vorrundenletzten Niederlande verloren Kapitän Sixten Totzek (Rastatt), Dominik Greindl, Marc Muskatewitz und Joshua Sutor (alle CC Füssen) am Mittwoch mit 5:7, nachdem sie zuvor ein 8:6 gegen Dänemark gefeiert hatten. Durch sieben Niederlagen in der Vorrunde haben die Nationalspieler kaum noch Chancen auf die direkte Olympia-Qualifikation. Nur die besten sechs der 14 Teams qualifizieren sich für die Spiele 2022 in Peking. Die restlichen drei Tickets - China ist als Gastgeber ohnehin qualifiziert - werden bei einem Turnier im Dezember vergeben. Am Montag war den Deutschen gegen den bis dahin unbesiegten Tabellenführer Norwegen mit 8:6 der erste Erfolg bei der WM gelungen. Zuvor hatten sie die ersten fünf WM-Spiele allesamt verloren, am Dienstag folgte gegen Schottland (8:9) die nächste Niederlage. In der Vorrunde geht es noch gegen Südkorea, China, Schweden und Kanada.