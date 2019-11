Der Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio ist für die deutschen Handballerinnen noch weit, dabei sind sie ja momentan schon im Süden Japans angekommen. Doch es bedarf erst noch einer zweiwöchigen Weltmeisterschaft und zusätzlich eines Qualifikationsturniers im März, das man aber nur dann erreicht, wenn man bei der WM mindestens Siebter wird. Zum Glück hat der Bundestrainer Henk Groener auch für Mammutaufgaben eine ganz einfache Philosophie: "Wichtig ist immer nur der nächste Angriff." So oder ähnlich hat das gewiss auch Konfuzius gesagt.

Am Samstag haben die deutschen Frauen ihr Auftaktspiel bei der WM in Japan bestritten und dabei Brasilien mit 30:24 besiegt. Das war ein wichtiger Erfolg, aber viel mehr als der erste kleine Schritt auf einem langen Weg war es nicht. Brasilien war kein Maßstab, der viel über die deutschen Olympia-Chancen verrät. So lobte Groener nachher vor allem den "Teamgeist". Beste Deutsche war die Torhüterin Dinah Eckerle, die 20 von 42 brasilianischen Würfen parierte und zur 'Spielerin des Spiels' ernannt wurde.

Trotzdem durften die deutschen Spielerinnen den Sieg zurecht mit Lachen und Tanzen bejubeln, denn allzu oft haben sie in den vergangenen Jahren sogar solche Spiele verloren. Doch die vorentscheidende Turnierphase beginnt für sie erst am Dienstag. Dann spielen sie gegen Dänemark sowie am Mittwoch gegen Frankreich und am Freitag gegen Südkorea. Mindestens eines dieser drei Spiele müssen sie gewinnen, um als eines von drei Teams in die Zwischenrunde einzuziehen. Dass sie an diesem Sonntag (10 Uhr deutscher Zeit, live bei deutschlandsport.tv) gegen Australien gewinnen, muss ohnehin vorausgesetzt werden. Gewinnen sie dieses Spiel nicht, haben sie bei Olympia eher nichts verloren.

Vor allem die Effektivität im Rückraum ist verbesserungswürdig

"Das war ein super Auftakt", lobte nach dem Brasilienspiel Groener, der genau weiß, wie wichtig gute Laune und Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben sind. Aber als Fachmann wusste er schon auch, dass seine Mannschaft sich gegen die kommenden starken Gegner noch enorm verbessern muss. "Es gibt noch Raum für Verbesserungen", sagte der Niederländer. Vor allem die Effektivität aus dem Rückraum war ein bisschen mau. Während Julia Behnke (6), Amelie Berger, Antje Lauenroth, Meike Schmelzer (je 3) und Ina Großmann (1) von allen Seiten des Kreises 16 von 23 Versuchen zum Torerfolg nutzten, kamen die Spielerinnen aus dem Rückraum bei 32 Würfen nur auf 14 Tore. Alicia Stolle, Shenja Minevskaja (je 4) und Alina Grijseels (3) waren hier die besten Torschützinnen.

Was auch immer diese WM für das deutsche Team einbringt, am Bundestrainer Groener hat das Präsidium des Deutschen Handball-Bunds keine Zweifel. Als der 59-Jährige Anfang 2018 das Amt vom Vorgänger Michael Biegler übernahm, gab man ihm zunächst einen Vertrag bis Ende August 2020, also kurz nach den Olympischen Spielen. Eineinhalb Jahre haben aber genügt, um zu erkennen, dass der Niederländer gute Arbeit leistet, denn man verlängerte seinen Vertrag in dieser Woche bis Ende 2021, und das, obwohl die Mannschaft dem großen Ziel Olympia ja noch keinen Schritt nähergekommen ist. Der Präsident Andreas Michelmann findet aber: "Henk Groener ist ein herausragender Bundestrainer für unsere Frauen-Nationalmannschaft, und um langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir auch langfristig mit ihm zusammenarbeiten."

Groener hatte die niederländische Frauenmannschaft zwischen 2009 und 2016 aus der internationalen Bedeutungslosigkeit bis ins olympische Halbfinale geführt. Von so etwas träumen sie auch im Handball-Bund, aber ob das schon 2020 gelingen oder erst 2024 oder vielleicht noch später, das ist schwer einzuschätzen. So weit denkt Groener aber auch nicht voraus. Er bleibt da lieber bei seinem Credo vom nächsten Angriff.