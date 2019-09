Basketball-WM: Das erfolgsverwöhnte Team USA hat einen Tag nach dem Viertelfinal-Aus bei der Basketball-WM in China die nächste Niederlage kassiert. In den Platzierungsspielen verlor die Mannschaft von Startrainer Gregg Popovich das Duell gegen Serbien mit 89:94 (40:44). Damit geht es für den fünfmaligen Weltmeister nur noch um Rang sieben.

Schon jetzt ist klar, dass es das schlechteste Abschneiden in der WM-Historie der Amerikaner wird. Der bisherige Tiefpunkt war 2006 Platz sechs, seit 1950 werden die Weltmeisterschaften ausgetragen. Für Serbien traf Bogdan Bogdanovic mit 28 Punkten am besten, die USA hatten in Harrison Barnes mit 22 Zählern ihren Topscorer.

Serbien stellte die US-Amerikaner zu Beginn unter beiden Körben vor größte Probleme. Am Ende des ersten Viertels stand es 32:7 für die Europäer. Im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt dann komplett und die USA kamen mit ihrer starken Verteidigung wieder nah heran. Nach dem Seitenwechsel blieb es bis in die Schlussminute eine enge Partie.

Tennis: Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Kim Clijsters plant im Alter von 36 Jahren ein erneutes Comeback. Wie die Belgierin in einem Podcast der Profiorganisation WTA bekannt gab, wolle sie 2020 nach fast acht Jahren Pause wieder auf der Profi-Tour antreten. Es wäre bereits das zweite Mal, dass die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus dem Ruhestand zurückkehrt.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendjemandem etwas beweisen muss. Für mich ist es eher die Herausforderung, die ich suche", sagte die dreifache Mutter Clijsters: "Ich habe Freunde, die wollen den New-York-Marathon laufen, bevor sie 50 sind. Ich liebe es eben immer noch, Tennis zu spielen. Ich will wieder stark werden. Das ist mein persönlicher Marathon."

Clijsters, die in ihrer Karriere insgesamt 41 Einzeltitel gewann, war bereits 2007 wegen ihrer Schwangerschaft erstmals zurückgetreten. 2009 kehrte sie zurück und gewann im selben Jahr zum zweiten Mal nach 2005 den US-Open-Titel, den sie 2010 erfolgreich verteidigte. Zudem siegte sie 2011 bei den Australian Open. Nach ihrer Zweitrunden-Niederlage bei den US Open 2012 gegen die Britin Laura Robson trat Clijsters erneut zurück.

Fußball, VfB Stuttgart: Der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald will Präsident des VfB Stuttgart werden. Das gab der 58-Jährige in einer persönlichen Erklärung am Donnerstag bekannt. "Vor der Verantwortung habe ich mich noch nie gedrückt. Ich stehe zu meinem Wort, dem VfB Stuttgart zu helfen, wenn er Hilfe benötigt", schrieb Buchwald. "Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und mich den Mitgliedern, dem obersten Gremium des Vereins, in einer demokratischen und fairen Wahl zu stellen."

Der VfB Stuttgart ist seit dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich auf der Suche nach einem neuen Präsidenten. Die Bewerbungsfrist endet am 15. September, drei Monate vor der Mitgliederversammlung im Dezember. Außer dem ehemaligen Nationalspieler haben sich bislang auch der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer sowie der Unternehmer Claus Vogt öffentlich zu ihren Ambitionen geäußert.

Zur Wahl stellen können sich bei der Mitgliederversammlung nur zwei Kandidaten, die vom Vereinsbeirat aufgestellt werden müssen. "Da der VfB Stuttgart noch immer ein Sportverein ist, bin ich der Auffassung, dass auch ein 'Sportler' an der Spitze des Vereines stehen sollte", schrieb Buchwald. Er war bis zum Februar Aufsichtsrat bei den Schwaben, dann aber nach einem Streit mit seinem Kollegen Wilfried Porth zurückgetreten.